«Обе стороны прибегали к нечестным технологиям»: мэр признал накрутку в городском голосовании

В Заволжском районе Ярославля решили установить спортивно-игровой комплекс и предложили жителям города голосованием самим выбрать одно из мест, где его обустроить. В лидерах оказались Тверицкая набережная и создание парка «Озёрная гривка». Это голосование вызвало большой интерес и не только у жителей района, люди спорили и обвиняли оппонентов в накрутке голосов. Сегодня, в последний день голосования, высказался мэр города.



— Сегодня завершается голосование за установку спортивно-игрового комплекса с благоустройством в Заволжском районе, — написал глава Ярославля Владимир Волков на своих страницах в соцсетях. — Голосование вызвало большой интерес и бурную дискуссию между представителями двух территорий — Озёрной гривки и Тверицкой набережной. К сожалению, обе стороны прибегли к нечестным технологиям: сотрудники IT-департамента мэрии зафиксировали накрутки как на официальном портале мэрии, так и на моей странице в ВК.

