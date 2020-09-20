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«Обе стороны прибегали к нечестным технологиям»: мэр признал накрутку в городском голосовании

Владимир Волков рассказал, как будут пересчитывать голоса ярославцев

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Владимир Волков рассказал, что специалисты увидели накрутку голосов

Владимир Волков рассказал, что специалисты увидели накрутку голосов

В скандал с голосованием за спортплощадку в Ярославле вмешался мэр

В Заволжском районе Ярославля решили установить спортивно-игровой комплекс и предложили жителям города голосованием самим выбрать одно из мест, где его обустроить. В лидерах оказались Тверицкая набережная и создание парка «Озёрная гривка». Это голосование вызвало большой интерес и не только у жителей района, люди спорили и обвиняли оппонентов в накрутке голосов. Сегодня, в последний день голосования, высказался мэр города.

— Сегодня завершается голосование за установку спортивно-игрового комплекса с благоустройством в Заволжском районе, — написал глава Ярославля Владимир Волков на своих страницах в соцсетях. — Голосование вызвало большой интерес и бурную дискуссию между представителями двух территорий — Озёрной гривки и Тверицкой набережной. К сожалению, обе стороны прибегли к нечестным технологиям: сотрудники IT-департамента мэрии зафиксировали накрутки как на официальном портале мэрии, так и на моей странице в ВК.

Мэр сообщил, что в начале недели специалисты проверят все аккаунты, с которых голосовали, и вычтут голоса страниц-пустышек, в которых нет фото и постов, закрытых страниц без информации, страниц, на которых нет личных постов и заблокированных аккаунтов.

— После проведённой проверки соберём рабочую группу с представителями инициативных групп и подведём итоги, — рассказал Владимир Волков.

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голосованиепаркОзёрная гривка
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