Скандальную пристройку к дому-сталинке в центре Ярославля сделают ещё больше

Эту пристройку к дому № 15 на улице Победы ярославцы обсуждают уже больше года. Депутат Ярославской областной думы и владелец частной клиники Юрий Филимендиков пристыковал к зданию-сталинке двухэтажную современную пристройку в стиле хай-тек. Недавно от здания убрали строительный забор, и все смогли оценить внешний вид обновленного здания. На первом этаже пристройки разместилась зона ресепшен, бытовые и инженерные помещения, на втором расположатся кабинеты.

— В настоящее время в здании размещается медклиника, которой требуются дополнительные просторные помещения для лечения и диагностики. Кроме того, есть потребность в организации безбарьерной среды для маломобильных групп населения. В старом здании решить данную проблему без серьезных внедрений было невозможно. Поскольку перепад первого этажа и уровня земли больше полутора метров, то есть никакие пандусы, лифты и подъемники ситуацию не спасают, — объяснил необходимость строительства генеральный директор организации «Архитектон» Павел Гребенщиков.

