Скандальную пристройку к дому-сталинке в центре Ярославля сделают ещё больше

Скандальную пристройку к дому-сталинке в центре Ярославля сделают больше
Эту пристройку к дому
— В настоящее время в здании размещается медклиника, которой требуются дополнительные просторные помещения для лечения и диагностики. Кроме того, есть потребность в организации безбарьерной среды для маломобильных групп населения. В старом здании решить данную проблему без серьезных внедрений было невозможно. Поскольку перепад первого этажа и уровня земли больше полутора метров, то есть никакие пандусы, лифты и подъемники ситуацию не спасают, — объяснил необходимость строительства генеральный директор организации «Архитектон» Павел Гребенщиков.
Кроме функциональности он защитил и внешний облик пристройки:
— Основная тема, примененная в оформлении фасадов, — это вертикальные белые пилястры, дублирующие подобные декоративные элементы на фасаде существующего здания. Боковые глухие вставки выполняются с имитацией того же самого руста, который существует на основном здании. И карниз этих глухих участков стен поддерживает тот градостроительный вид, который задан самим объектом.
Но градозащитники нещадно критиковали проект. Несмотря на то, что юридически дом, построенный в конце 50-х — начале 60-х годов, не является памятником, многим было жаль, что его облик меняют до неузнаваемости.
Но оказалось, что это еще не финал. Департамент строительства Ярославской области сообщил, что планируется второй этап строительства.
Что хотят здесь менять дальше? Сейчас дом примерно на треть еще остается жилым. Владелец клиники планирует выкупить здание полностью и изменить прилегающую территорию — сделать зоны отдыха с фонтанами, обустроить детские площадки. На эскизах будущего проекта также изображена внушительная стена, отделяющая двор дома от улицы.
Задумку обсудили на рабочей группе координационного совета по вопросам градостроительной деятельности. И одобрили.
— Исходя из реализации первого этапа объект не совсем получился. То, что предлагается на перспективу, несомненно позволит исправить ситуацию, — считает главный архитектор департамента градостроительства мэрии города Ярославля Артем Цымбалов.
Это мнение поддержала и председатель правления Ярославской области организации Союза архитекторов России Наталья Вяткина:
— Надо смотреть завершенные вещи. Когда мы смотрим объект в процессе производства — его сложно оценить любому архитектору. Я рада, что у нас состоялось такое обсуждение с финальными вариантами, о которых можно рассказать людям. К заказчикам у меня есть рекомендация — ни на чем не экономить, ведь такой спорный объект находится на видном месте.