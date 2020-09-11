Цены не останавливаются: назвали продукты, подорожавшие в Ярославской области за неделю

Нестабильный курс рубля по отношению к доллару и евро, экономический кризис привели к тому, что на федеральном уровне выпустили приказ — следить за ценами на продукты еженедельно. Ярославльстат опубликовал данные о том, что подорожало и подешевело в регионе. Оценивают несколько десятков видов продуктов: мясо, молоко, овощи, хлеб. Еженедельные наблюдения показывают интересную картину о том, что происходит на полках магазинов.

Что подорожало с начала сентября:

Колбаса полукопчёная +1,8%

Чёрный чай +1,5%

Смеси для детского питания +1,3%

Молоко стерилизованное +1,02%

Рыба мороженая +0,8%