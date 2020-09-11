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Цены не останавливаются: назвали продукты, подорожавшие в Ярославской области за неделю

Теперь цены мониторят постоянно

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Теперь за ценами следят постоянно&nbsp;

Теперь за ценами следят постоянно 

Нестабильный курс рубля по отношению к доллару и евро, экономический кризис привели к тому, что на федеральном уровне выпустили приказ — следить за ценами на продукты еженедельно. Ярославльстат опубликовал данные о том, что подорожало и подешевело в регионе. Оценивают несколько десятков видов продуктов: мясо, молоко, овощи, хлеб. Еженедельные наблюдения показывают интересную картину о том, что происходит на полках магазинов.

Что подорожало с начала сентября:

  • Колбаса полукопчёная +1,8%
  • Чёрный чай +1,5%
  • Смеси для детского питания +1,3%
  • Молоко стерилизованное +1,02%
  • Рыба мороженая +0,8%

Что подешевело с начала сентября:

  • Морковь -9%
  • Картошка -6,5%
  • Яблоки -3,5%
  • Капуста -2,7%
  • Огурцы -2,2%
  • Помидоры -2,1%
  • Печенье -1,56%
  • Соль -1%

Средняя стоимость обеда в столовой или закусочной за неделю увеличилась на 0,27%, составив 310 рублей.

Недавно Ярославльстат опубликовал данные о средней номинальной зарплате по разным сферам, а ярославцы назвали, сколько они получают в реальности.

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рост ценцены на продукты
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