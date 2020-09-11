Цены не останавливаются: назвали продукты, подорожавшие в Ярославской области за неделю

Нестабильный курс рубля по отношению к доллару и евро, экономический кризис привели к тому, что на федеральном уровне выпустили приказ — следить за ценами на продукты еженедельно. Ярославльстат опубликовал данные о том, что подорожало и подешевело в регионе. Оценивают несколько десятков видов продуктов: мясо, молоко, овощи, хлеб. Еженедельные наблюдения показывают интересную картину о том, что происходит на полках магазинов.
Что подорожало с начала сентября:
- Колбаса полукопчёная +1,8%
- Чёрный чай +1,5%
- Смеси для детского питания +1,3%
- Молоко стерилизованное +1,02%
- Рыба мороженая +0,8%
Что подешевело с начала сентября:
- Морковь -9%
- Картошка -6,5%
- Яблоки -3,5%
- Капуста -2,7%
- Огурцы -2,2%
- Помидоры -2,1%
- Печенье -1,56%
- Соль -1%
Средняя стоимость обеда в столовой или закусочной за неделю увеличилась на 0,27%, составив 310 рублей.
Недавно Ярославльстат опубликовал данные о средней номинальной зарплате по разным сферам, а ярославцы назвали, сколько они получают в реальности.