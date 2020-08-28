От коронавируса скончались ещё двое: как бушует пандемия в Ярославской области. Данные на 28 августа

Ситуация по коронавирусу в Ярославской области продолжает ухудшаться. По данным федерального оперштаба, на утро 28 августа в регионе зафиксированы ещё два случая смерти и 40 новых заболевших. Выздоровели за сутки 53 человека.

— С начала пандемии в Ярославской области выявлено 7117 положительных тестов, выздоровели 6330 человек, 35 умерли, — сообщили в Информационном центре по коронавирусу в России.

Умерли 64-летний мужчина и 83-летняя женщина.