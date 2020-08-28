От коронавируса скончались ещё двое: как бушует пандемия в Ярославской области. Данные на 28 августа

В Ярославской области от коронавируса умерли два пациента — 28 августа
Ситуация по коронавирусу в Ярославской области продолжает ухудшаться. По данным федерального оперштаба, на утро 28 августа в регионе зафиксированы ещё два случая смерти и 40 новых заболевших. Выздоровели за сутки 53 человека.
— С начала пандемии в Ярославской области выявлено 7117 положительных тестов, выздоровели 6330 человек, 35 умерли, — сообщили в Информационном центре по коронавирусу в России.
Умерли 64-летний мужчина и 83-летняя женщина.
Сегодня стало известно о смерти фельдшера из Переславля, она скончалась от новой инфекции. Однако в областном департаменте подчёркивают, что точную причину смерти ещё устанавливают, и смерть фельдшера Маргариты Зерновой ещё не попала в статистику.
Это уже третий медработник из Переславля, умерший после заражения COVID-19. Громкой стала история Валентины Наумовой, работа которой заключалась в том, чтобы брать мазки на тесты у людей, находящихся на карантине. Ещё одна женщина из регистратуры женской консультации сгорела от болезни за считаные дни. Её дочь рассказала, как тяжело протекала болезнь.