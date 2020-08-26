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Разобрали до кирпичной кладки: как будет выглядеть Волковский театр в Ярославле

Фоторепортаж из Первого русского театра

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3 октября зрители увидят обновлённый зал

3 октября зрители увидят обновлённый зал

Большой ремонт в Волковском театре в Ярославле

Волковский театр готовится к встрече со зрителями в новом сезоне, который стартует 3 октября премьерой мюзикла «Еврейское счастье» в постановке Егора Дружинина. Новый спектакль зрители будут смотреть в обновлённом большом зале.

— 3 октября театр распахнёт двери для зрителей, а пока ремонтируем большой зрительный зал, — рассказали в театре. — Планшет сцены готов, завершается ремонт гребёнки. На очереди — установка новых кресел. Работы идут строго по графику, и новый творческий сезон Первый русский откроет в полностью обновленном зрительном зале.

О том, что театр ждет реконструкция, говорили ещё зимой художественный руководитель театра Сергей Пускепалис и директор Айрат Тухватуллин на встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой. Тогда планировалось отремонтировать основную сцену, а из цехов сделать ещё одну малую сцену.

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В новом театральном сезоне зрителей ждёт обновленный зал

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Волковский театр
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