Разобрали до кирпичной кладки: как будет выглядеть Волковский театр в Ярославле

Волковский театр готовится к встрече со зрителями в новом сезоне, который стартует 3 октября премьерой мюзикла «Еврейское счастье» в постановке Егора Дружинина. Новый спектакль зрители будут смотреть в обновлённом большом зале.



— 3 октября театр распахнёт двери для зрителей, а пока ремонтируем большой зрительный зал, — рассказали в театре. — Планшет сцены готов, завершается ремонт гребёнки. На очереди — установка новых кресел. Работы идут строго по графику, и новый творческий сезон Первый русский откроет в полностью обновленном зрительном зале.