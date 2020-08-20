«У нас все знают, как надо лечить»: ярославцы вступились за врача скорой, попавшего в центр скандала

Гость:



— Приступы эпилепсии редко опасны для жизни, если правильно вести себя с больным. Пусть сама тогда колет своему ребёнку лекарство, если такая умная. В следующий раз пусть вызывает частную скорую — та её оближет за её же деньги.



Анна:



— Давно известно, что у нас все знают, как надо учить, лечить и государством управлять, будучи нулем в своей профессии.



Гость:



— Мамашу в суд, и к выплате компенсации. В СМИ широко осветить, чтоб другим было неповадно.



Гость:



— Если вы всё знаете, делайте своему ребёнку сами уколы и потом сами отвечайте за него, или всё-таки боитесь? (По-вашему, пусть отвечают другие за ваши рекомендации?)



Однако нашлись и те, кто поддерживает позицию мамы малыша, которая находилась в стрессовой ситуации.

Sivel.ver:

— А я на стороне матери ребенка и прекрасно понимаю. Когда начинается приступ, дорога каждая секунда. С предыдущими вызовами скорой бригады, видимо, проблем не было.



Мигачи:

— Врач — это инстанция между жизнью и смертью. Подобное поведение врача просто недопустимо. Нервозность матери объяснима и понятна — на кону жизнь её ребёнка.

