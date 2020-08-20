«У нас все знают, как надо лечить»: ярославцы вступились за врача скорой, попавшего в центр скандала

Ярославцы вступились за врача скорой, попавшего в центр скандала
В Рыбинске произошёл громкий скандал с участием бригады скорой помощи. Мать ребенка призвала привлечь к ответственности врача, осматривавшего больного эпилепсией мальчика. Женщина полагала, что доктор не сразу ввёл необходимый укол. После опубликованного видео врач озвучил свою позицию.
В комментариях многие встали на сторону доктора, решив, что мама малыша разговаривала слишком резко. Публикуем самые яркие мнения ярославцев.
Гостья:
— Мамаша, все справки и выписки готовить нужно до приезда скорой, а не тратить драгоценное время на поиски нужной справки. И почему своё лицо не показала? Стыдно?
Гость:
— Приступы эпилепсии редко опасны для жизни, если правильно вести себя с больным. Пусть сама тогда колет своему ребёнку лекарство, если такая умная. В следующий раз пусть вызывает частную скорую — та её оближет за её же деньги.
Анна:
— Давно известно, что у нас все знают, как надо учить, лечить и государством управлять, будучи нулем в своей профессии.
Гость:
— Мамашу в суд, и к выплате компенсации. В СМИ широко осветить, чтоб другим было неповадно.
Гость:
— Если вы всё знаете, делайте своему ребёнку сами уколы и потом сами отвечайте за него, или всё-таки боитесь? (По-вашему, пусть отвечают другие за ваши рекомендации?)
Однако нашлись и те, кто поддерживает позицию мамы малыша, которая находилась в стрессовой ситуации.
Sivel.ver:
— А я на стороне матери ребенка и прекрасно понимаю. Когда начинается приступ, дорога каждая секунда. С предыдущими вызовами скорой бригады, видимо, проблем не было.
Мигачи:
— Врач — это инстанция между жизнью и смертью. Подобное поведение врача просто недопустимо. Нервозность матери объяснима и понятна — на кону жизнь её ребёнка.
Напомним, около недели назад на вызов ребенку, у которого начались судороги, прибыла бригада медиков, от которых мама потребовала незамедлительно сделать ему укол. Вначале врач отказался, сославшись на то, что сперва необходим осмотр мальчика. Пока ребенка смотрели, произошел конфликт. Женщина записала разговор с медиками на видео, выложила его в интернет. Спустя время высказался и врач, который сказал, что такое отношение к себе он не потерпит и обратится в суд.