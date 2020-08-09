Из Ярославля в Петербург будет летать боинг: за сколько можно купить билет

С сентября 2020 года из Ярославля можно будет улететь в Санкт-Петербург. Рейсы запустят 22 сентября, самолеты будут летать по вторникам, четвергам и воскресеньям.

— Ярославский аэропорт Туношна запускает рейсы в Санкт-Петербург с авиакомпанией «Победа». Прилететь в Санкт-Петербург можно будет на Boeing 737–800 вместимостью 189 кресел . Стоимость билетов — от 499 до 2999 рублей. Такой доступный вариант поможет ярославцам путешествовать и по своим делам, и по работе, — написал в соцсетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.



Первый рейс из Санкт-Петербурга прилетит в Ярославль 22 сентября в 13:55. Для первых пассажиров обещают устроить сюрприз.

