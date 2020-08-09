Из Ярославля в Петербург будет летать боинг: за сколько можно купить билет

Из Ярославля в Санкт-Петербург с сентября будут летать самолеты
С сентября 2020 года из Ярославля можно будет улететь в Санкт-Петербург. Рейсы запустят 22 сентября, самолеты будут летать по вторникам, четвергам и воскресеньям.
— Ярославский аэропорт Туношна запускает рейсы в Санкт-Петербург с авиакомпанией «Победа». Прилететь в Санкт-Петербург можно будет
Первый рейс из Санкт-Петербурга прилетит в Ярославль 22 сентября в 13:55. Для первых пассажиров обещают устроить сюрприз.
Накануне в аэропорт Ярославль в Туношне прилетел первый рейс из московского аэропорта Шереметьево. Улететь из Ярославля в столицу теперь можно пять раз в неделю, кроме среды и воскресенья. Вылеты — утром в 06:40. Обратно из Москвы — в 21:05, кроме вторника и субботы. Билет без багажа стоит около 2700 рублей, с багажом — в районе 3500 рублей.