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Из Ярославля в Петербург будет летать боинг: за сколько можно купить билет

Рейсы запустят в сентябре

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Рейсы до Питера запустят в конце сентября

Рейсы до Питера запустят в конце сентября

Из Ярославля в Санкт-Петербург с сентября будут летать самолеты

С сентября 2020 года из Ярославля можно будет улететь в Санкт-Петербург. Рейсы запустят 22 сентября, самолеты будут летать по вторникам, четвергам и воскресеньям.

— Ярославский аэропорт Туношна запускает рейсы в Санкт-Петербург с авиакомпанией «Победа». Прилететь в Санкт-Петербург можно будет на Boeing 737–800 вместимостью 189 кресел. Стоимость билетов — от 499 до 2999 рублей. Такой доступный вариант поможет ярославцам путешествовать и по своим делам, и по работе, — написал в соцсетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Первый рейс из Санкт-Петербурга прилетит в Ярославль 22 сентября в 13:55. Для первых пассажиров обещают устроить сюрприз.

Накануне в аэропорт Ярославль в Туношне прилетел первый рейс из московского аэропорта Шереметьево. Улететь из Ярославля в столицу теперь можно пять раз в неделю, кроме среды и воскресенья. Вылеты — утром в 06:40. Обратно из Москвы — в 21:05, кроме вторника и субботы. Билет без багажа стоит около 2700 рублей, с багажом — в районе 3500 рублей.

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Санкт-ПетербургЯрославльаэропорт
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