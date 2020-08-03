4 августа вторник
СЕЙЧАС +12°С
usd 74.16
eur 87.23

Все новости

Все новости
Страна и мир

Из Ярославля — в любую точку мира: аэропорт в Туношне открыл трансферные перелёты через Шереметьево

И.о. директора регионального департамента транспорта рассказал, как это работает

2 867
10Обсудить

Поделиться

Рейсы Шереметьево — Ярославль и обратные будут летать пять раз в неделю

Рейсы Шереметьево — Ярославль и обратные будут летать пять раз в неделю

Вчера в аэропорт Ярославль в Туношне прилетел первый рейс из московского аэропорта Шереметьево. Улететь из Ярославля в столицу можно будет пять раз в неделю кроме среды и воскресенья. Вылеты — утром в 6.40. Обратно из Москвы — в 21.05, кроме вторника и субботы. Билет без багажа стоит около 2700 рублей, с багажом — в районе 3500 рублей. Билеты можно купить на yaravia.ru.


— Жители Ярославской области смогут долететь до Москвы всего за 50 минут, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Из Ярославля через Шереметьево можно улететь в другие страны

Из Ярославля через Шереметьево можно улететь в другие страны

Кроме того, из Ярославля на самолетах «Аэрофлота» можно добраться трансфером через Шереметьево в любую точку маршрутной сети авиакомпании и альянса SkyTeam.


— Речь идёт о трансферных рейсах из Ярославля через Москву в любую точку мира, — рассказал и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко. — Мы делали аналитику и выяснили, что практически в любую европейскую столицу можно долететь из Ярославля за 6–7 часов. Причём стоимость билета сопоставима со стоимостью билета при вылете из столичного аэропорта.

Анатолий Бойко рассказал, как работают трансферные авиарейсы

Например, 13 августа из Туношны можно улететь в Стамбул «Аэрофлотом» с пересадкой в Шереметьево за 6 часов 55 минут. За билет придётся отдать 14 097 рублей при перелёте без багажа, а билет с багажом обойдётся в 31 920 рублей. Для сравнения, через Aviasales на ту же дату можно купить билет с багажом за 11 048 рублей, но с вылетом из московского аэропорта.

Также накануне стало известно, что в Ярославле скоро начнёт курсировать аэроэкспресс до аэропорта в Туношне. Стоимость проезда — от 100 до 250 рублей.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

авиаперелётыаэропортпутешествиятранспорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!