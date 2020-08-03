Из Ярославля — в любую точку мира: аэропорт в Туношне открыл трансферные перелёты через Шереметьево

Вчера в аэропорт Ярославль в Туношне прилетел первый рейс из московского аэропорта Шереметьево. Улететь из Ярославля в столицу можно будет пять раз в неделю кроме среды и воскресенья. Вылеты — утром в 6.40. Обратно из Москвы — в 21.05, кроме вторника и субботы. Билет без багажа стоит около 2700 рублей, с багажом — в районе 3500 рублей. Билеты можно купить на yaravia.ru.
— Жители Ярославской области смогут долететь до Москвы всего за 50 минут, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Кроме того, из Ярославля на самолетах «Аэрофлота» можно добраться трансфером через Шереметьево в любую точку маршрутной сети авиакомпании и альянса SkyTeam.
— Речь идёт о трансферных рейсах из Ярославля через Москву в любую точку мира, — рассказал и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко. — Мы делали аналитику и выяснили, что практически в любую европейскую столицу можно долететь из Ярославля за 6–7 часов. Причём стоимость билета сопоставима со стоимостью билета при вылете из столичного аэропорта.
Например, 13 августа из Туношны можно улететь в Стамбул «Аэрофлотом» с пересадкой в Шереметьево за 6 часов 55 минут. За билет придётся отдать 14 097 рублей при перелёте без багажа, а билет с багажом обойдётся в 31 920 рублей. Для сравнения, через Aviasales на ту же дату можно купить билет с багажом за 11 048 рублей, но с вылетом из московского аэропорта.
Также накануне стало известно, что в Ярославле скоро начнёт курсировать аэроэкспресс до аэропорта в Туношне. Стоимость проезда — от 100 до 250 рублей.