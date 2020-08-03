Из Ярославля — в любую точку мира: аэропорт в Туношне открыл трансферные перелёты через Шереметьево

Вчера в аэропорт Ярославль в Туношне прилетел первый рейс из московского аэропорта Шереметьево. Улететь из Ярославля в столицу можно будет пять раз в неделю кроме среды и воскресенья. Вылеты — утром в 6.40. Обратно из Москвы — в 21.05, кроме вторника и субботы. Билет без багажа стоит около 2700 рублей, с багажом — в районе 3500 рублей. Билеты можно купить на yaravia.ru.



— Жители Ярославской области смогут долететь до Москвы всего за 50 минут, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

