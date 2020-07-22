Мэр обещал без лишних расходов: в Ярославле ко Дню города заказывают композицию за 200 тысяч

Мэрия решила украсить Ярославль ко Дню города. Через сайт госзакупок уже приобретают флаги на 651 тысячу рублей, а также декоративную вывеску с эмблемой праздника за 199 тысяч рублей.

Это будет металлическая конструкция с надписью и цветными лепестками.