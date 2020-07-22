Мэр обещал без лишних расходов: в Ярославле ко Дню города заказывают композицию за 200 тысяч

Мэрия решила украсить Ярославль ко Дню города. Через сайт госзакупок уже приобретают флаги на 651 тысячу рублей, а также декоративную вывеску с эмблемой праздника за 199 тысяч рублей.
Это будет металлическая конструкция с надписью и цветными лепестками.
— Рама должна быть выполнена из металлопрофиля квадратного сечения, не допускается наличие стыковых сварных швов. На поверхности сварных соединений рамы не допускаются трещины, непровары и прожоги, рама должна пройти антикоррозийную обработку, покрыта краской серого цвета после пескоструйной обработки и фосфатирования. Оттенок серого цвета должен быть согласован с заказчиком. Поверхность рамы после высыхания краски должна быть матовой, иметь гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность, — чётко описано задание к будущему исполнителю в документах.
Интересно, что ранее мэр Ярославля отказался от дополнительных кредитов в этом году, призвав оптимизировать расходы.
А с 1 июля по инициативе городской администрации в городе действует нововведение: жители многоквартирных домов сами могут оплатить ремонт ям во дворах. Стоимость ремонта одного квадратного метра ямы зафиксировали — 611 рублей. Таким образом, на сумму, которую готовы потратить на декоративную стойку, можно было бы отремонтировать ямы на 325 квадратных метрах (это площадь почти 10 однокомнатных квартир).
Напомним, День города в Ярославле в этом году перенесли на сентябрь. 1010-летие мы отметим 12 сентября — за день до общероссийского дня голосования.