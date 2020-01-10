«Готовимся к тяжёлым временам»: мэр Ярославля отказался брать деньги в банке для городского бюджета

В Ярославле власти отказались от пополнения бюджета за счёт кредитов в коммерческих банках. Последние 12 лет город таким образом пополнял казну, но вдруг мэр сказал — хватит. Владимир Волков признался, что для него это было непростое решение.
— Проще взять кредит и решить все финансовые проблемы, — объяснился перед горожанами мэр. — Гораздо сложнее научиться жить по средствам, а еще сложнее ― пересмотреть экономику и найти дополнительные источники доходов, чтобы не урезать или, как говорят, «оптимизировать» расходы. Мы пошли по сложному пути, потому что у города с долгом в семь миллиардов рублей другого пути нет. Долговое бремя надо сокращать, а еще лучше — избавляться от него.
При этом город не отказывается от кредитов совсем — не потянет. В 2020 году в коммерческих банках власти всё же возьмут деньги, но только 6 миллиардов 913 миллионов рублей. Эти деньги нужны, чтобы закрыть предыдущий кредит. Но мэр заявил, что не попросят ни на рубль больше, чем эта сумма. Раньше же с каждым погашением предыдущего долга ярославские чиновники брали в банках сумму сверху.
Экономисты говорят, что такое решение вполне рациональное. Хотя поначалу будет непросто — денег на нужды города в бюджете недостаточно. Кредит помог бы решить ряд городских проблем.
— Сейчас затянуть пояса придётся и чиновникам мэрии, и жителям Ярославля, — считает экономист, автор книги «Русская модель управления» Александр Прохоров. — Зато в долгосрочной перспективе город не погрязнет в больших долгах. В целом такое решение вписывается в федеральную концепцию — копить деньги и готовиться к тяжёлым временам.
Почти 7-миллиардный долг в Ярославле копился несколько лет. Он стал копиться, начиная с подготовки к празднованию 1000-летия города при мэре Викторе Волончунасе. С тех пор город так и брал деньги в банках. Взять и рассчитаться с долгом сейчас, естественно, не получается. Чтобы хоть как-то держаться на плаву, чиновники распродают всё подряд: муниципальные здания, рынки, троллейбусное депо. Пытались даже в целях экономии закрыть маршрут речного трамвайчика до Толги. Но без помощи банков всё равно пока закрыть весь долг оказалось нереальным. Те деньги, которые сейчас город взял на погашение предыдущего кредита, банк выдал под 10,5% годовых.