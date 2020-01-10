«Готовимся к тяжёлым временам»: мэр Ярославля отказался брать деньги в банке для городского бюджета

В Ярославле чиновники уже несколько лет не могут спасти городской бюджет от кредитного рабства Фото: Михаил Контуев

В Ярославле власти отказались от пополнения бюджета за счёт кредитов в коммерческих банках. Последние 12 лет город таким образом пополнял казну, но вдруг мэр сказал — хватит. Владимир Волков признался, что для него это было непростое решение.

— Проще взять кредит и решить все финансовые проблемы, — объяснился перед горожанами мэр. — Гораздо сложнее научиться жить по средствам, а еще сложнее ― пересмотреть экономику и найти дополнительные источники доходов, чтобы не урезать или, как говорят, «оптимизировать» расходы. Мы пошли по сложному пути, потому что у города с долгом в семь миллиардов рублей другого пути нет. Долговое бремя надо сокращать, а еще лучше — избавляться от него.



При этом город не отказывается от кредитов совсем — не потянет. В 2020 году в коммерческих банках власти всё же возьмут деньги, но только 6 миллиардов 913 миллионов рублей. Эти деньги нужны, чтобы закрыть предыдущий кредит. Но мэр заявил, что не попросят ни на рубль больше, чем эта сумма. Раньше же с каждым погашением предыдущего долга ярославские чиновники брали в банках сумму сверху.

