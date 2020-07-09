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На Прусовских карьерах навели уют: как там теперь всё выглядит

Фото с одного из любимых мест отдыха ярославцев

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Появились места для пикников

Появились места для пикников

В Ярославле на Прусовских карьерах поставили беседки, мангалы и туалеты. Здесь теперь — обустроенное место для отдыха. А заодно и название сменили.

— У Прусовских карьеров теперь появилось официальное название — «ЯрБайкал». Оно выбрано неслучайно: среди жителей Ярославля этот участок принято называть ярославским Байкалом, — рассказал директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев.

Всё приличненько

Всё приличненько

Что появилось на карьерах:

  • бесплатные места отдыха (в мае мы писали о том, что на карьерах ввели платные услуги);
  • беседки;
  • туалеты;
  • зона для купания со спасательным постом;
  • мусорный контейнер по пути к остановке.
Есть и платные, и бесплатные места

Есть и платные, и бесплатные места

Что ещё появится:

  • освещение территории;
  • кафешки;
  • детская площадка;
  • спортплощадка.
Поставили спасательный пункт

Поставили спасательный пункт

Кстати, карьеры вошли в так называемый «зелёный пояс» Ярославля — здесь нельзя будет развернуть стройку.

Каждое лето на Прусовских&nbsp;— много народа

Каждое лето на Прусовских — много народа

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Прусовские карьерыЯрБайкал
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