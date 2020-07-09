На Прусовских карьерах навели уют: как там теперь всё выглядит

В Ярославле на Прусовских карьерах поставили беседки, мангалы и туалеты. Здесь теперь — обустроенное место для отдыха. А заодно и название сменили.

— У Прусовских карьеров теперь появилось официальное название — «ЯрБайкал». Оно выбрано неслучайно: среди жителей Ярославля этот участок принято называть ярославским Байкалом, — рассказал директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев.