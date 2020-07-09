На Прусовских карьерах навели уют: как там теперь всё выглядит

В Ярославле на Прусовских карьерах поставили беседки, мангалы и туалеты. Здесь теперь — обустроенное место для отдыха. А заодно и название сменили.
— У Прусовских карьеров теперь появилось официальное название — «ЯрБайкал». Оно выбрано неслучайно: среди жителей Ярославля этот участок принято называть ярославским Байкалом, — рассказал директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев.
Что появилось на карьерах:
- бесплатные места отдыха (в мае мы писали о том, что на карьерах ввели платные услуги);
- беседки;
- туалеты;
- зона для купания со спасательным постом;
- мусорный контейнер по пути к остановке.
Что ещё появится:
- освещение территории;
- кафешки;
- детская площадка;
- спортплощадка.
Кстати, карьеры вошли в так называемый «зелёный пояс» Ярославля — здесь нельзя будет развернуть стройку.