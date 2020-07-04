Преобладали два цвета: какие украшения носили модницы Древней Руси

В Ярославской области прошли раскопки на площади Челюскинцев, у дома № 7. Это подворье Толгского женского монастыря. Археологи во главе с заместителем директора Института археологии РАН Асей Энговатовой выяснили, почему само здание, построенное в XIX веке, буквально трещит по швам в отличие от других, построенных в то же время. Оказалось, дело в земле, на которой построен дом.
— Виной всему оказались древние укрепления XI века, построенные ещё основателем города Ярославом Мудрым. В начале XIII века фортификация на этом месте по мере роста города потеряла свое значение, и ров стал заполняться разнообразными бытовыми отходами, в том числе щепой, навозом, — рассказала Ася Энговатова.
Фортификация — отрасль военно-инженерного искусства, занимающаяся способами защиты войск, населения и объектов тыла путём строительства и использования укреплений.
Теперь предстоит серьезная работа по инженерному укреплению фундаментов и наземных конструкций памятника архитектуры.
Также во время раскопок было несколько интересных находок. Среди них — обломки браслетов и других украшений из стекла.
— Такие браслеты носили только в домонгольской эпохе, так как их массовое производство в Византии, Киеве и других южных городах практически прекратилось к концу XIII века, — пояснили археологи.
Судя по довольно большому количеству обломков стеклянных браслетов в культурном слое, эти украшения были очень популярны среди ярославских модниц. В XIII веке наиболее распространенными расцветками стекла были фиолетовый и синий. Иногда встречались жёлтые и зелёные браслеты. Причём качество стекла, как отмечают историки, было очень высоким.