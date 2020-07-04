Преобладали два цвета: какие украшения носили модницы Древней Руси

В Ярославской области прошли раскопки на площади Челюскинцев, у дома № 7. Это подворье Толгского женского монастыря. Археологи во главе с заместителем директора Института археологии РАН Асей Энговатовой выяснили, почему само здание, построенное в XIX веке, буквально трещит по швам в отличие от других, построенных в то же время. Оказалось, дело в земле, на которой построен дом.



— Виной всему оказались древние укрепления XI века, построенные ещё основателем города Ярославом Мудрым. В начале XIII века фортификация на этом месте по мере роста города потеряла свое значение, и ров стал заполняться разнообразными бытовыми отходами, в том числе щепой, навозом, — рассказала Ася Энговатова.

