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Ослабляем меры дальше: в Ярославской области открывают музеи

В каком режиме они будут работать

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В музеях можно будет гулять по территории&nbsp;

В музеях можно будет гулять по территории 

В Ярославской области меры против коронавируса становятся ещё мягче. В правительстве региона заявили, что открывают музеи для посетителей. Правда, не полностью.

— На данном этапе обстановка позволяет музеям открыть только территорию и только для индивидуальных посетителей. Начали работать с читателями и библиотеки — пока только в режиме приема-выдачи книг, — рассказал заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.

Так, за первые сутки с открытыми воротами в Переславский и Ярославский музеи-заповедники пришли около тысячи человек.

В Ярославском музее-заповеднике распределили потоки: вход на территорию открыли со стороны Богоявленской площади, выход — через Святые ворота на Которосльную набережную. Открыт для прогулок музей будет с 10 до 19 часов каждый день, кроме понедельника.

С 23 июня территорию также открыл для посетителей Ярославский художественный музей. Губернаторский сад будет работать семь дней в неделю, без перерывов и выходных, с 10 до 20 часов. Гостей будет встречать легкая музыка от одного из самых известных камерных ансамблей страны — «Барокко».

До конца недели откроются усадебный парк музея-заповедника «Карабиха» и территория Угличского кремля.

Напомним, по-прежнему в Ярославской области действует обязательный масочный режим. Однако на территориях музеев носить маску необязательно. Здесь мы расписали, что уже открыли в регионе после карантина.

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масочный режиммузеи
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