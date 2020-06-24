Ослабляем меры дальше: в Ярославской области открывают музеи

В Ярославской области меры против коронавируса становятся ещё мягче. В правительстве региона заявили, что открывают музеи для посетителей. Правда, не полностью.

— На данном этапе обстановка позволяет музеям открыть только территорию и только для индивидуальных посетителей. Начали работать с читателями и библиотеки — пока только в режиме приема-выдачи книг, — рассказал заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.

Так, за первые сутки с открытыми воротами в Переславский и Ярославский музеи-заповедники пришли около тысячи человек.