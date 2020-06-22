Перекроют центр, будут раздавать маски: как в Ярославле пройдёт шествие в честь Дня Победы

В Ярославле 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут пешая и автомобильная колонны. Это шествие станет обновлённой версией парада Победы, который отменили 9 мая из-за сильного распространения коронавирусной инфекции по стране.
Но похоже, что выделенный выходной день в среду, 24 июня, станет проблемным для автомобилистов. Шествие растянется по центру Ярославля на весь день, из-за чего перекроют множество улиц.
— В 11:00 с улицы Нагорной стартует военная техника Ярославского территориального гарнизона, Главного управления МЧС России по Ярославской области, УФСИН России по Ярославской области и патриотического объединения «Ленрезерв», — рассказали в правительстве области.
Колонна проедет по Московскому проспекту до Богоявленской площади, сделает круг по Советской площади и проследует по улице Советской через вокзальную площадь, маршрут частично пройдет по Большой Октябрьской, проспекту Толбухина, по Большой Федоровской колонна вернется на Нагорную.
Пешеходная колонна Ярославского гарнизона и УФСИН начнёт движение с улицы Первомайской и по Которосльной набережной дойдёт до Вечного огня, оттуда она направится к Волжскому спуску и по нижнему ярусу Волжской набережной до Речного вокзала.
— Ярославцы, присутствующие на мероприятиях, должны соблюдать масочный режим и полутораметровую социальную дистанцию, — сказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. — В возможных местах концентрации людей сотрудники государственных учреждений будут выдавать бесплатные маски. Их заготовлено 5000 штук.
Из-за шествия пешеходной и автомобильной колонн в Ярославле перекроют движение транспорта. Список улиц, по которым будет не проехать.