Перекроют центр, будут раздавать маски: как в Ярославле пройдёт шествие в честь Дня Победы

В Ярославле 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут пешая и автомобильная колонны. Это шествие станет обновлённой версией парада Победы, который отменили 9 мая из-за сильного распространения коронавирусной инфекции по стране.



Но похоже, что выделенный выходной день в среду, 24 июня, станет проблемным для автомобилистов. Шествие растянется по центру Ярославля на весь день, из-за чего перекроют множество улиц.

— В 11:00 с улицы Нагорной стартует военная техника Ярославского территориального гарнизона, Главного управления МЧС России по Ярославской области, УФСИН России по Ярославской области и патриотического объединения «Ленрезерв», — рассказали в правительстве области.

