Ярославцам показали детально проработанный план проекта IT-парка, который уже начали строить на месте снесенной гостиницы «Чайка». Оказалось, что проект предполагает не только строительство зданий и парковой зоны. На месте гостиницы появится искусственный пляж, спортивный стадион и фонтаны.



— Здесь задумано строительство офисного центра и детского садика, а больше половины площади участка займет новый городской парк с выходом к реке, доступный для всех жителей и гостей Ярославля, — рассказали в паблике «Ярославская область».