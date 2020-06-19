Ярославцам показали детально проработанный план проекта IT-парка, который уже начали строить на месте снесенной гостиницы «Чайка». Оказалось, что проект предполагает не только строительство зданий и парковой зоны. На месте гостиницы появится искусственный пляж, спортивный стадион и фонтаны.
— Здесь задумано строительство офисного центра и детского садика, а больше половины площади участка займет новый городской парк с выходом к реке, доступный для всех жителей и гостей Ярославля, — рассказали в паблике «Ярославская область».
О том, что здание гостиницы «Чайка» снесут, стало известно осенью 2016 года. Стройку IT-парка развернули по соглашению правительства Ярославской области с компанией «Тензор». В 2017 году в Сети стали появляться первые проекты парка.
В компании, которая строит IT-парк, говорят, что это будет ультрасовременный центр, созданный на основе симбиоза технологий и природы. Мы уже обсуждали видео, где парк был нарисован в 3D-формате. Однако тогда проект все же казался абстрактным, детализация объектов была небольшой.
Рассматриваем новые фото проекта: