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На месте гостиницы появится искусственный пляж

На месте гостиницы появится искусственный пляж

Ярославцам показали детально проработанный план проекта IT-парка, который уже начали строить на месте снесенной гостиницы «Чайка». Оказалось, что проект предполагает не только строительство зданий и парковой зоны. На месте гостиницы появится искусственный пляж, спортивный стадион и фонтаны.

— Здесь задумано строительство офисного центра и детского садика, а больше половины площади участка займет новый городской парк с выходом к реке, доступный для всех жителей и гостей Ярославля, — рассказали в паблике «Ярославская область».

О том, что здание гостиницы «Чайка» снесут, стало известно осенью 2016 года. Стройку IT-парка развернули по соглашению правительства Ярославской области с компанией «Тензор». В 2017 году в Сети стали появляться первые проекты парка.

В компании, которая строит IT-парк, говорят, что это будет ультрасовременный центр, созданный на основе симбиоза технологий и природы. Мы уже обсуждали видео, где парк был нарисован в 3D-формате. Однако тогда проект все же казался абстрактным, детализация объектов была небольшой.

Рассматриваем новые фото проекта:

Выглядит масштабно!

Выглядит масштабно!

Похоже, в парке будет много дорожек и уютных местечек&nbsp;

Похоже, в парке будет много дорожек и уютных местечек 

Строительство зданий уже началось&nbsp;

Строительство зданий уже началось 

Фонтанчики тоже обещают сделать&nbsp;

Фонтанчики тоже обещают сделать 

Парк, созданный на основе симбиоза технологий и природы

Парк, созданный на основе симбиоза технологий и природы

В парке будет много зелени&nbsp;

В парке будет много зелени 

В парке появится спортивный стадион&nbsp;

В парке появится спортивный стадион 

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IT-паркЯрославльТензор
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