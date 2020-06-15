Стало плохо на работе: в Ярославле умер водитель скорой помощи

В Ярославле 12 июня не стало водителя скорой помощи — Вениамина Козлова. Мужчине было 73 года. Пост скорби выложили в соцсети его коллеги.



— Вениамин Павлович работал на скорой помощи более 20 лет. Много лет возил на вызовы детские бригады. Очень хороший, добродушный, веселый человек. Таких мало, — рассказывают об умершем коллеги.



Вспоминают коллеги с улыбкой, как несколько лет назад, когда еще губернатором Ярославской области был Сергей Ястребов, Вениамин Павлович по-простому попросился с ним сфотографироваться, когда глава региона приехал на станцию скорой помощи, чтобы передать новые машины.

