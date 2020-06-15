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Стало плохо на работе: в Ярославле умер водитель скорой помощи

Вениамина Козлова увезли в больницу прямо со смены

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Вениамин Козлов не ушел на самоизоляцию, хотя возраст позволял

Вениамин Козлов не ушел на самоизоляцию, хотя возраст позволял

В Ярославле 12 июня не стало водителя скорой помощи — Вениамина Козлова. Мужчине было 73 года. Пост скорби выложили в соцсети его коллеги.

— Вениамин Павлович работал на скорой помощи более 20 лет. Много лет возил на вызовы детские бригады. Очень хороший, добродушный, веселый человек. Таких мало, — рассказывают об умершем коллеги.

Вспоминают коллеги с улыбкой, как несколько лет назад, когда еще губернатором Ярославской области был Сергей Ястребов, Вениамин Павлович по-простому попросился с ним сфотографироваться, когда глава региона приехал на станцию скорой помощи, чтобы передать новые машины.

— Ничего, что я так? — спросил Вениамин Козлов, взяв Сергея Ястребова под руку.

— Всё нормально, — улыбнулся губернатор.

Ярославский регион / YouTube.com

Сотрудники станции скорой помощи добавили, что, несмотря на солидный возраст, мужчина решил не сидеть в самоизоляции во время коронавируса, а продолжил работать. Коллеги рассказывают, что Вениамину Козлову стало плохо прямо на работе. Произошло это еще в мае. Со смены его увезли в больницу. По предварительной информации, у мужчины случился инсульт.

Похороны водителя скорой помощи прошли в понедельник, 15 июня.

Напомним, за время коронавируса в Ярославской области умерло 7 работников медучреждений. Все они занесены во всероссийский список памяти.

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умер водитель скорой помощи
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