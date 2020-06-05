Статистика улучшается: оперштаб назвал свежие данные по COVID-19 в Ярославской области

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России опубликовал свежие данные о заболеваемости, актуальные на 5 июня 2020 года.



— За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8726 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3235 без клинических проявлений.

Известно, что в Ярославской области за сутки выявлен 71 новый случай заболевания COVID-19. В регионе выздоровели 56 человек. Всего за время пандемии в Ярославской области коронавирусом заболели 3501, умерли — 15 человек.



В стране нарастающим итогом зарегистрировано 449 834 случая (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.