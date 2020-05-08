«Улучшения не наблюдается»: в Ярославской области частично ввели масочный режим

— Цифра может в любой момент вырасти. К нам едут граждане из Ярославля, где кривая эпидемической ситуации неизменно ползет вверх. Мы еще не знаем, насколько тяжелую статистику мы получим по итогам майских праздников. Учитывая все это, оперативная группа приняла решение о введении в городе масочного режима, — сообщила Иовлева.



Теперь жителям предписано в общественных местах обязательно носить маски. Тем, кто не может их купить, власти предложили сшить защитное средство самостоятельно.



Напомним, о том, что в Ярославской области могут ввести масочный режим, сообщил глава Рыбинска Денис Добряков. По его словам, вопрос обсуждался на региональном оперативном штабе. На 8 мая в Ярославской области зафиксировано 993 заболевших COVID-19. Прирост за последние сутки составил 58 случаев.

