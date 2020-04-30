Предупредите бабушек: 10 схем мошенников, которые наживаются на пандемии

1
Собирают деньги на помощь пострадавшим от COVID-19
Сердобольным людям стоит быть внимательнее, ведь на их сострадании некоторые неплохо наживаются. В условиях пандемии у псевдоблаготворителей появился еще один способ выманивания денег: к больным детям и бездомным животным, которым требуются круглые суммы на лечение и жизнеобеспечение, добавились пожилые люди, пострадавшие от коронавируса, и путешественники, застрявшие за границей. Вот мошенники и предлагают поучаствовать в благотворительных акциях. В любой ситуации переводить деньги стоит только в том случае, когда вы уверены в благотворительной организации, устраивающей сбор. Иначе все ваши деньги, отданные с самыми светлыми намерениями, пойдут в карман преступников. Их не получат действительно нуждающиеся, а вы их тем более не вернете.
2
Продают лекарство от коронавируса
Экспресс-тесты и новейшие лекарства от коронавирусной инфекции уже можно обнаружить в продаже в интернете, а иногда предложения купить их поступают напрямую гражданам. Но это обман, исследования на коронавирус проводят более 170 государственных лабораторий и только две частные сети лабораторий — «Хеликс» и «Гемотест», но они есть не во всех городах. Также обращаем внимание, что проходить тест необходимо при участии медицинского работника. В частности, гражданам, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с зараженными, лицам старше 65 лет или тем, у кого есть диагноз «внебольничная пневмония». Что касается вакцины, то, по прогнозам специалистов, она будет готова не раньше весны 2021 года.
3
Шлют SMS о нарушении карантина
В начале апреля абонентам по всей стране начали приходить сообщения о том, что они якобы нарушили карантинный режим. Это обман. Мошенники ссылаются на действующую статью 20.6.1 КоАП РФ и требуют оплатить штраф, отправив 4000 рублей на указанный номер. В случае неуплаты грозят возбуждением уголовного дела.
Если вы тоже получали сообщения о том, что нарушили условия самоизоляции, не торопитесь оплачивать «штраф». Лучше забейте указанный в СМС номер в поисковике любого браузера и найдете десятки откликов. Выписать штраф в настоящее время вам могут только лично, если полицейские задержали вас на улице.
4
Штрафуют на улице и требуют деньги сразу
Также зафиксированы случаи, когда люди в камуфляже «штрафовали» граждан за нарушение карантина. Знайте, что только сотрудники правоохранительных органов могут контролировать соблюдение режима самоизоляции. Они должны предъявить служебное удостоверение. И в любом случае они должны составить протокол, а не брать у вас деньги на месте — это будет нарушением закона, дача взятки и совсем другая ответственность.
Нарушение режима самоизоляции — это административное правонарушение. Соответственно, выписывать и оплачивать штрафы по нему должны так же, как и в случае с остальными нарушениями КоАП: полицейские составляют протокол, дают бланк постановления о правонарушении или квитанцию об оплате с уникальным идентификатором начисления, по которому нужно оплатить штраф. Но вину еще надо установить в суде. Полицейские, составившие протокол, должны направить материалы в мировой суд, который вынесет соответствующее постановление: привлекать вас к ответственности или нет. Также вы вправе оспорить решение полицейских в суде.
Если же полицейские настаивают, что вы должны отдать им деньги здесь и сейчас, обращайтесь в службу собственной безопасности МВД или в ФСБ.
5
Продают в интернете бинты вместо масок или не присылают заказ
Дефицит медицинских масок натолкнул мошенников еще на одну мысль. Мало того что они размещают в интернете объявление об оптовой продаже масок по существенно завышенной цене, так еще и в посылке вместо масок окажутся бинты, носовые платки, одноразовые салфетки — что угодно, кроме вашего заказа. Естественно, в большинстве случаев заказ нужно оплатить заранее.
— Даже если вы заказываете без предоплаты, товар нужно будет получать по почте, а там его не отдадут, пока вы не оплатите его, — предупредила председатель екатеринбургского общества защиты прав потребителей Елена Зубковская.
Другая сторона заказа в интернете: мошенники создают интернет-страницы с популярными сейчас товарами (масками, респираторами, термометрами), берут предоплату и исчезают. Чтобы не остаться с пустыми карманами, покупайте средства защиты в аптеках или в специализированных магазинах, а если заказываете в интернете, убедитесь в поставщике: это должна быть легальная и проверенная интернет-аптека, а не подозрительный сайт, о котором нет никаких отзывов.
6
Приходят на дом под видом врача
Незнакомцы в защитной одежде представляются медиками или дезинфекторами от различных экстренных служб, пытаясь под разными предлогами попасть в квартиры граждан. Прежде чем открыть кому-то дверь, уточните информацию о мероприятиях в вашем районе по номеру горячей линии по коронавирусу
7
Обещают оплатить за вас коммуналку
Если в вашу дверь стучатся якобы представители управляющей компании и предлагают оплатить за вас жилищно-коммунальные услуги в банковском отделении, не поддавайтесь на уговоры и сообщите о случившемся в правоохранительные органы. Но если вы нуждаетесь в подобного рода помощи, то обратитесь на горячую линию
8
Присылают письмо с рекомендациями по профилактике
Рассылая письма со ссылками на фишинговые сайты, преступники часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций — банков, Минздрава, Роспотребнадзора, ВОЗ и других организаций. Всплески аналогичных атак фиксируются и в других странах.
От имени ВОЗ и Роспотребнадзора кибермошенники рассылают письма с ложными рекомендациями по профилактике заболевания, чтобы собрать данные пользователей. В самих письмах ничего плохого нет, но не переходите по сомнительным ссылкам и не открывайте подозрительные вложения!
— Мы предполагаем, что тема вируса может эксплуатироваться злоумышленниками на всем протяжении пандемии, при этом не исключено появление новых приемов введения граждан в заблуждение. Мы продолжаем следить за ситуацией и находимся в постоянном контакте с банками и иными организациями финансового рынка, — заявил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.
Публикуем официальные адреса ведомств и организаций:
- Всемирная организация здравоохранения — Who.int/ru;
- Роспотребнадзор — Rospotrebnadzor.ru;
- Стопкоронавирус — Стопкоронавирус.рф.
Всё, что хоть немного от них отличается, не стоит и минуты вашего внимания.
9
Предлагают отсрочку кредита или компенсацию
Мошенники обзванивают людей, обещая пособия, отсрочки по кредитам, компенсации, возврат денег за авиабилеты, услуги по диагностике заражения COVID-19. Во-первых, помните, что это бесплатный сыр, который бывает только в известных местах. Во-вторых, вы можете слушать этих «добрых людей» ровно до тех пор, пока они не попросят у вас данные банковской карты, пароль из СМС, а то и вовсе сделать платеж на определенный счет. Это должно стать для вас стоп-словом. Прекращайте любые разговоры сразу после того, как заподозрили неладное.
Не сообщайте посторонним людям данные своей банковской карты и пароли из СМС-сообщений и не вводите их на неизвестных сайтах.
10
Притворяются волонтерами
Помощь во время пандемии и самоизоляции может понадобиться самая разная, начиная от элементарного похода в магазин. И здесь на выручку к вам с радостью придут мошенники. Придут лично, без предупреждения и предварительных заявок, позвонят в дверь и вежливо предложат свою помощь — так, что вы с радостью и благодарностью отдадите им свои деньги. Помните, что настоящие добровольцы приходят только после того, как вы оставите соответствующую заявку. Грубо говоря, если вы никуда не обращались, то о вас никто и знать не должен.
Из обязательных документов, которые настоящие добровольцы должны предъявить при первом требовании, — специальные бейджи и паспорт. Также соцработники знают номер заявки и в начале общения должны обязательно его сообщить.
Держите под рукой телефон волонтерского штаба, чтобы подтвердить личность добровольцев, и не впускайте в дом посторонних людей ни под каким предлогом.