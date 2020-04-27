У нескольких сотрудников областного изолятора временного содержания на улице Елены Колесовой в Ярославле выявлен коронавирус. Круг людей, которые контактировали с заболевшими, уже определен, у них так же взяли мазки на наличие COVID-19.



— Граждане, подлежащие содержанию в изоляторе, направляются в другие спецучреждния УМВД России по Ярославской области, — сообщили в оперштабе по коронавирусу в Ярославской области. — В здании ИВС УМВД проведены необходимые дезинфицирующие мероприятия.

Заболевшие сотрудники находятся на карантине. Напомним, сегодня из-за коронавируса закрылся ярославский детский сад № 6. Всего на территории региона диагноз COVID-19 подтвердился у 409 человек.

