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В здании изолятора временного содержания проводят дезинфекцию

В здании изолятора временного содержания проводят дезинфекцию

У нескольких сотрудников областного изолятора временного содержания на улице Елены Колесовой в Ярославле выявлен коронавирус. Круг людей, которые контактировали с заболевшими, уже определен, у них так же взяли мазки на наличие COVID-19.

— Граждане, подлежащие содержанию в изоляторе, направляются в другие спецучреждния УМВД России по Ярославской области, — сообщили в оперштабе по коронавирусу в Ярославской области. — В здании ИВС УМВД проведены необходимые дезинфицирующие мероприятия.

Заболевшие сотрудники находятся на карантине. Напомним, сегодня из-за коронавируса закрылся ярославский детский сад № 6. Всего на территории региона диагноз COVID-19 подтвердился у 409 человек.

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