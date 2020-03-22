Жители десятиэтажки на Красном Перекопе не смогли по достоинству оценить старания коммунальщиков, которые сделали им в подъезде ремонт. Они назвали его адовым.



— Недавно повесили объявление, что сделают ремонт в подъезде, — рассказали жильцы многоэтажки на улице Закгейма. — Все обрадовались. А теперь, кода коммунальщики сделали работы, обрадовались еще больше. Вот это импрессионизм — Клод Моне и Сальвадор Дали курят в сторонке.



Жители дома сфотографировали отремонтированный подъезд и прислали фото в редакцию 76.RU. Мы их публикуем, чтобы все наши читатели имели возможность приобщиться к живописи.