22 марта воскресенье
СЕЙЧАС -3°С
usd 78.04
eur 84.16
СЕЙЧАС -3°С
usd 78.04
eur 84.16

Все новости

Все новости
Так красиво в этом подъезде ещё никогда не было

Так красиво в этом подъезде ещё никогда не было

Жители десятиэтажки на Красном Перекопе не смогли по достоинству оценить старания коммунальщиков, которые сделали им в подъезде ремонт. Они назвали его адовым.

— Недавно повесили объявление, что сделают ремонт в подъезде, — рассказали жильцы многоэтажки на улице Закгейма. — Все обрадовались. А теперь, кода коммунальщики сделали работы, обрадовались еще больше. Вот это импрессионизм — Клод Моне и Сальвадор Дали курят в сторонке.

Жители дома сфотографировали отремонтированный подъезд и прислали фото в редакцию 76.RU. Мы их публикуем, чтобы все наши читатели имели возможность приобщиться к живописи.

О ремонте в подъезде коммунальщики оповестили жильцов дома заранее

О ремонте в подъезде коммунальщики оповестили жильцов дома заранее

Работу маляры сделали быстро — за один день

Работу маляры сделали быстро — за один день

Рабочие преобразили не только стены в подъезде, но и двери в квартиры

Рабочие преобразили не только стены в подъезде, но и двери в квартиры

Местные знали, что с ремонтом должно стать лучше, чем было, но что будет так они и предположить не могли

Местные знали, что с ремонтом должно стать лучше, чем было, но что будет так они и предположить не могли

Жители многоэтажки сравнили стены в подъезде с творчеством Моне и Дали

Жители многоэтажки сравнили стены в подъезде с творчеством Моне и Дали

Теперь по подъезду можно прогуливаться, как по галерее

Теперь по подъезду можно прогуливаться, как по галерее

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

ремонткапиальный ремонт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (9)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!