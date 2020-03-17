В Рыбинске школы досрочно распустят на каникулы

В Рыбинске Ярославской области школы досрочно распустят на каникулы. Эту информацию порталу 76.RU подтвердили в городской администрации.



— Каникулы в школах должны были начаться 23 марта. Но для профилактики распространения вирусных заболеваний дату их начала было решено сдвинуть на 18 марта, — пояснили в пресс-службе.



При этом ожидается, что с каникул на учёбу дети выйдут, как и планировалось, 1 апреля.



Напомним, из-за пандемии коронавируса по рекомендации федерального министерства просвещения с 17 марта в Ярославской области все школы переведены на свободный график посещения. То есть решать, отправлять ребёнка на учёбу или нет, будут родители. На дистанционное обучение студентов перешли и многие вузы.

