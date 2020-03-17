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В Рыбинске школы досрочно распустят на каникулы

Дети начнут отдыхать уже с 18 марта

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В Рыбинске школы распустят на каникулы раньше срока

В Рыбинске школы распустят на каникулы раньше срока

В Рыбинске Ярославской области школы досрочно распустят на каникулы. Эту информацию порталу 76.RU подтвердили в городской администрации.

— Каникулы в школах должны были начаться 23 марта. Но для профилактики распространения вирусных заболеваний дату их начала было решено сдвинуть на 18 марта, — пояснили в пресс-службе.

При этом ожидается, что с каникул на учёбу дети выйдут, как и планировалось, 1 апреля.

Напомним, из-за пандемии коронавируса по рекомендации федерального министерства просвещения с 17 марта в Ярославской области все школы переведены на свободный график посещения. То есть решать, отправлять ребёнка на учёбу или нет, будут родители. На дистанционное обучение студентов перешли и многие вузы.

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школыдетикоронавирусРыбинскканикулы
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КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
17 мар 2020 в 14:01

плохи видать дела у дениски в усадьбе , может еще букетик подарить вальке инопланетянке 😁