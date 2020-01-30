Замерзали всю зиму: в деревне Ярославской области обещают дать отопление

В Ростовском районе Ярославской области, в деревне Коленово, где замерзали жители, власти пообещали дать отопление. До этого, по рассказам людей, там было настолько холодно, что детям в школе приходилось сидеть на уроках в куртках и пуховиках. Мерзли не только в домах и школах, холодно было и в детских садах.
— Температура держится в пределах
В четверг, 30 января, сотрудники ЖКХ, энергетики, власти Ростовского района и представители организации, которая должна снабжать теплом деревню, встретились с местными жителями, чтобы выслушать жалобы.
— Ресурсоснабжающая организация закупила новый, бурый уголь, который используется при более низких температурах. Были установлены дополнительный сетевой насос и более мощное техническое устройство, в котором осуществляется теплообмен в котельной, — рассказали власти Ростовского района.
Помимо этого обещали перевести несколько домов в переулке Надежды на индивидуальное отопление. Для этого нужно установить электрокотлы. Также директор ЖКХ задумался о будущих зимах, которые предстоит пережить местным жителям.
— Также прорабатывается вопрос о строительстве в следующем году газовой блочно-модульной котельной и прокладке межпоселковых сетей, — рассказал заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Михаил Кузнецов. — Это позволит значительно повысить эффективность работы котельной и снизить затраты на её эксплуатацию. Но главное — обеспечить стабильное и бесперебойное теплоснабжение потребителей в деревне Коленово.