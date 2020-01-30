Замерзали всю зиму: в деревне Ярославской области обещают дать отопление

В Ростовском районе Ярославской области, в деревне Коленово, где замерзали жители, власти пообещали дать отопление. До этого, по рассказам людей, там было настолько холодно, что детям в школе приходилось сидеть на уроках в куртках и пуховиках. Мерзли не только в домах и школах, холодно было и в детских садах.



— Температура держится в пределах +14... +15 градусов и в домах, и в школах, и в детских садах, — рассказывала жительница деревни Евгения Карасева. — В детском саду стоят дополнительно масляные обогреватели.

