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Замерзали всю зиму: в деревне Ярославской области обещают дать отопление

Ученики ходили в куртках по школе

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Жителям обещали дать отопление, но не обозначили сроки&nbsp;

Жителям обещали дать отопление, но не обозначили сроки 

В Ростовском районе Ярославской области, в деревне Коленово, где замерзали жители, власти пообещали дать отопление. До этого, по рассказам людей, там было настолько холодно, что детям в школе приходилось сидеть на уроках в куртках и пуховиках. Мерзли не только в домах и школах, холодно было и в детских садах.

— Температура держится в пределах +14... +15 градусов и в домах, и в школах, и в детских садах, — рассказывала жительница деревни Евгения Карасева. — В детском саду стоят дополнительно масляные обогреватели.

В четверг, 30 января, сотрудники ЖКХ, энергетики, власти Ростовского района и представители организации, которая должна снабжать теплом деревню, встретились с местными жителями, чтобы выслушать жалобы. 

— Ресурсоснабжающая организация закупила новый, бурый уголь, который используется при более низких температурах. Были установлены дополнительный сетевой насос и более мощное техническое устройство, в котором осуществляется теплообмен в котельной, — рассказали власти Ростовского района.

Помимо этого обещали перевести несколько домов в переулке Надежды на индивидуальное отопление. Для этого нужно установить электрокотлы. Также директор ЖКХ задумался о будущих зимах, которые предстоит пережить местным жителям.

— Также прорабатывается вопрос о строительстве в следующем году газовой блочно-модульной котельной и прокладке межпоселковых сетей, — рассказал заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Михаил Кузнецов. — Это позволит значительно повысить эффективность работы котельной и снизить затраты на её эксплуатацию. Но главное — обеспечить стабильное и бесперебойное теплоснабжение потребителей в деревне Коленово.

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нет отопления
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КОММЕНТАРИИ (5)

гость
30 янв 2020 в 16:23

Губернатору Миронову живя в Москве,недосуг заниматься проблемами ярославцев.

ваш господин
30 янв 2020 в 16:22

обещать не значит жениться 😁

Фото пользователя
30 янв 2020 в 16:02

то есть, закупил для экономии, а образовавшуюся прибыль положил в карман?