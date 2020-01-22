Варламов выложил фото с бомжатником в храме с 1000-рублевой купюры. Там на самом деле так? Проверяем

Церковь Иоанна Предтечи из Ярославля изображена на 1000-рублёвой купюре Фото: Александра Савельева

Российский блогер-урбанист Илья Варламов снова обратил критикующий взгляд на Ярославль. В своём блоге он опубликовал фотографию с ночлежкой бомжей внутри храмовых стен, подписав, что так выглядит колокольня, изображённая на 1000-рублёвой купюре. А изображены на банкноте колокольня и церковь Иоанна Предтечи из Ярославля, они стоят почти на берегу Которосли. Церковь, которой 333 года, является недействующей.

Но и бездомными, как оказалось, она не обжита. Журналисты 76.RU пытались пробраться внутрь колокольни, чтобы найти тех, кто устроил бардак, как на фото Варламова, но это не удалось: входы везде перекрыты.

Состояние церкви всё же вызывает тоску Фото: Александра Савельева

Бомжей давно выгнали Сейчас вход в колокольню заложили кирпичами. В сам храм тоже не попасть.

Церковь Иоанна Предтечи является объектом культурного наследия федерального значения Фото: Александра Савельева

— Ваши фотографы нашли эти матрасы? А вход в колокольню? Это фото десятилетней давности, — рассказала специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия Ярославского музея заповедника Елена Федорычева. — Да, у нас бомжи присматривают любое место, какое только возможно. А церковь находится на достаточно уединённом участке в городе, поэтому они пытались обосноваться там. Мы их выселяли. Несмотря на сочувствие к бездомным людям, мы выносили их хозяйство, чистили колокольню, вешали замок на дверь. Его сбивали и заселялись снова. После нескольких попыток мирно выселить ночлежку из колокольни, сотрудники музея заложили вход. — Сейчас никаких бомжей там нет, — добавила Елена Федорычева. Храму обещают новую подсветку Храм Иоанна Предтечи в Толчкове построен в 1687 году, он является памятником культурного значения федерального уровня. Специалисты музея оценивают его состояние как некритичное, но нуждающееся в реставрации. Однако это требует огромных денег, которые трудно найти в бюджете Ярославской области.

Колокольня храма Фото: Александра Савельева

— На данный момент проведены натурные обследования, исследование состояния материалов архитектурно-конструктивных и декоративных элементов ограды. В ближайшее время установят временное строительное ограждение, организуют подсветку здания, — рассказали в Департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области. — Работы запланированы на всех объектах, входящих в состав ансамбля. В частности, по реставрации уникальных фресок центрального храма. Также предстоят реконструкция и реставрация ограды. По количеству сюжетов настенной живописи это самый большой храм в православном мире. Кроме русских литературных источников, использовали произведения западного и восточно-византийского происхождения. В последний раз церковь реставрировали в начале XX века: промыли живопись, расписали двери, ставни и наружные откосы окон. Во время революции из храма вывезли утвари на 100 тысяч царских рублей, что по тем временам было огромной суммой.



Церковь является уникальной из-за внутренней росписи стен и архитектуры Фото: Александра Савельева

Так выглядит храм внутри (фото 2017 года) Фото: Анастасия Тихомирова

Фрески здесь уникальные Фото: Анастасия Тихомирова