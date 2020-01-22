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Варламов выложил фото с бомжатником в храме с 1000-рублевой купюры. Там на самом деле так? Проверяем

Урбаниста раскритиковали за хайп

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Церковь Иоанна Предтечи из Ярославля изображена на 1000-рублёвой купюре&nbsp;

Церковь Иоанна Предтечи из Ярославля изображена на 1000-рублёвой купюре 

Российский блогер-урбанист Илья Варламов снова обратил критикующий взгляд на Ярославль. В своём блоге он опубликовал фотографию с ночлежкой бомжей внутри храмовых стен, подписав, что так выглядит колокольня, изображённая на 1000-рублёвой купюре. А изображены на банкноте колокольня и церковь Иоанна Предтечи из Ярославля, они стоят почти на берегу Которосли. Церковь, которой 333 года, является недействующей.

Но и бездомными, как оказалось, она не обжита. Журналисты 76.RU пытались пробраться внутрь колокольни, чтобы найти тех, кто устроил бардак, как на фото Варламова, но это не удалось: входы везде перекрыты. 

Состояние церкви всё же вызывает тоску&nbsp;

Состояние церкви всё же вызывает тоску 

Бомжей давно выгнали

Сейчас вход в колокольню заложили кирпичами. В сам храм тоже не попасть. 

Церковь Иоанна Предтечи является объектом культурного наследия федерального значения&nbsp;

Церковь Иоанна Предтечи является объектом культурного наследия федерального значения 

— Ваши фотографы нашли эти матрасы? А вход в колокольню? Это фото десятилетней давности, — рассказала специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия Ярославского музея заповедника Елена Федорычева. — Да, у нас бомжи присматривают любое место, какое только возможно. А церковь находится на достаточно уединённом участке в городе, поэтому они пытались обосноваться там. Мы их выселяли. Несмотря на сочувствие к бездомным людям, мы выносили их хозяйство, чистили колокольню, вешали замок на дверь. Его сбивали и заселялись снова.

После нескольких попыток мирно выселить ночлежку из колокольни, сотрудники музея заложили вход. 

— Сейчас никаких бомжей там нет, — добавила Елена Федорычева. 

Храму обещают новую подсветку 

Храм Иоанна Предтечи в Толчкове построен в 1687 году, он является памятником культурного значения федерального уровня. Специалисты музея оценивают его состояние как некритичное, но нуждающееся в реставрации. Однако это требует огромных денег, которые трудно найти в бюджете Ярославской области. 

Колокольня храма

Колокольня храма

— На данный момент проведены натурные обследования, исследование состояния материалов архитектурно-конструктивных и декоративных элементов ограды. В ближайшее время установят временное строительное ограждение, организуют подсветку здания, — рассказали в Департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области. — Работы запланированы на всех объектах, входящих в состав ансамбля. В частности, по реставрации уникальных фресок центрального храма. Также предстоят реконструкция и реставрация ограды. 

По количеству сюжетов настенной живописи это самый большой храм в православном мире. Кроме русских литературных источников, использовали произведения западного и восточно-византийского происхождения. В последний раз церковь реставрировали в начале XX века: промыли живопись, расписали двери, ставни и наружные откосы окон. Во время революции из храма вывезли утвари на 100 тысяч царских рублей, что по тем временам было огромной суммой.

Церковь является уникальной из-за внутренней росписи стен и архитектуры

Церковь является уникальной из-за внутренней росписи стен и архитектуры

Так выглядит храм внутри (фото 2017 года)

Так выглядит храм внутри (фото 2017 года)

Фрески здесь уникальные

Фрески здесь уникальные

Церковь Иоанна Предтечи — единственный 15-главый храм в России

Церковь Иоанна Предтечи — единственный 15-главый храм в России

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храмвосстановление храмаблогер Варламов
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КОММЕНТАРИИ (18)

Гость
22 янв 2020 в 20:43

А когда-то этот храм был построен на средства горожан. Вот насколько богаче люди в Ярославле жили.

гость
22 янв 2020 в 20:31

А вы отправьте эти фотки в Юнеско - вот шуму будет

гость
22 янв 2020 в 20:30

Очень хорошо показывает состояние власти и отношение к памятникам мирового значения и к культуре в целом это вам не жрачку на Стрелке организовать, хотя вряд ли наши варяги знают что этот храм состоит на учёте ЮНЕСКО как мировое культурное достояние