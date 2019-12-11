«Ребята, это мутация»: гигантское насекомое в подъезде ярославской многоэтажки напугало людей

Пользователи интернета в паблике «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте» обсуждают необычных насекомых, которые появились в подъезде городской многоэтажки.
— Эту гадость по адресу Гагарина, 43 вижу не впервые уже, — сообщила автор поста и прикрепила фотографии.
Люди стали гадать, что это за существо и опасно ли оно для людей. Некоторые даже испугались и пишут, что из этого дома нужно срочно съезжать.
— Ребята, это мутация, — считает подписчица сообщества Ирина Дыдыкина.
Самые распространённые предложения — паук, кузнечик и сверчок. Специалисты же сходу определили, что это за насекомое.
— Это сверчок домовый или сверчок домашний — вид прямокрылых насекомых из семейства сверчков, — рассказала заведующая кафедрой зоологии ЯГПУ имени Ушинского Елена Анашкина. — Космополитический и синантропный вид, родиной которого являются Северная Африка и Дальний Восток. Такие сверчки часто селятся в жилищах людей, отапливаемых промышленных зданиях и теплоцентралях. Ничего страшного в них нет. Если, конечно, не считать, что они громко стрекочут.
Периодически в Ярославле люди пугаются различных червей в лужах, «тварей» и «омерзительных чудовищ», когда натыкаются на них.