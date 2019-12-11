11 декабря среда
СЕЙЧАС -5°С
usd 63.58
eur 70.39
СЕЙЧАС -5°С
usd 63.58
eur 70.39

Все новости

Все новости
Город

«Ребята, это мутация»: гигантское насекомое в подъезде ярославской многоэтажки напугало людей

Зоологи рассказали, что это за существа и стоит ли их бояться

1 989
12 Обсудить

Поделиться

В паблике эти фотографии обсуждают десятки человек

В паблике эти фотографии обсуждают десятки человек

Пользователи интернета в паблике «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте» обсуждают необычных насекомых, которые появились в подъезде городской многоэтажки.

— Эту гадость по адресу Гагарина, 43 вижу не впервые уже, — сообщила автор поста и прикрепила фотографии.

Люди стали гадать, что это за существо и опасно ли оно для людей. Некоторые даже испугались и пишут, что из этого дома нужно срочно съезжать.

— Ребята, это мутация, — считает подписчица сообщества Ирина Дыдыкина.

Самые распространённые предложения — паук, кузнечик и сверчок. Специалисты же сходу определили, что это за насекомое.

— Это сверчок домовый или сверчок домашний — вид прямокрылых насекомых из семейства сверчков, — рассказала заведующая кафедрой зоологии ЯГПУ имени Ушинского Елена Анашкина. — Космополитический и синантропный вид, родиной которого являются Северная Африка и Дальний Восток. Такие сверчки часто селятся в жилищах людей, отапливаемых промышленных зданиях и теплоцентралях. Ничего страшного в них нет. Если, конечно, не считать, что они громко стрекочут.

Периодически в Ярославле люди пугаются различных червей в лужах, «тварей» и «омерзительных чудовищ», когда натыкаются на них.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 2
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

сверчокэкология
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (12)

гость
11 дек 2019 в 16:38

Это она ещё медведок на огороде не видела😜,вообще бы убежала со страху.

Гость
11 дек 2019 в 16:30

Мутация - это когда люди не знают, как выглядит сверчок, и верещать про мутации начинают.

Гость
11 дек 2019 в 16:30

Вот так прожила 30 лет и не знала, что сверчки такие страшные) Думала, они на пауков похожи