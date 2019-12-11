«Ребята, это мутация»: гигантское насекомое в подъезде ярославской многоэтажки напугало людей

В паблике эти фотографии обсуждают десятки человек

Пользователи интернета в паблике «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте» обсуждают необычных насекомых, которые появились в подъезде городской многоэтажки.



— Эту гадость по адресу Гагарина, 43 вижу не впервые уже, — сообщила автор поста и прикрепила фотографии.



Люди стали гадать, что это за существо и опасно ли оно для людей. Некоторые даже испугались и пишут, что из этого дома нужно срочно съезжать.



— Ребята, это мутация, — считает подписчица сообщества Ирина Дыдыкина.



Самые распространённые предложения — паук, кузнечик и сверчок. Специалисты же сходу определили, что это за насекомое.

