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Центр Ярославля погрузился во тьму. Реакция властей

Почему на улице Свободы не работали фонари

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В Ярослаавле во тьму погрузилась одна из центральных улиц. Фонари вырубились вечером в воскресенье на улице Свободы.

— Предполагается, что улица Свободы будет освещаться окнами ЖК «Династия»!? — задал вопрос Илья Шестериков в группе «Это Ярославль, детка (Типичный Ярославль)».

В комментариях глава Кировского и Ленинского районов ответил.

— Освещение от проспекта Толбухина до Городского Вала восстановлено, было повреждение кабеля. Иногда из-за технических проблем вышибает освещение практически во всём районе, это не говорит о том, что на Свободе постоянно темно, — написал Александр Трудоношин.


Но жители центральных районов не вполне согласны с определением «иногда».

— Свердлова, 100-е дома. Мы за полгода (может, и больше) вообще не видели света во дворах. Ходим с фонарями вечером. Живем как карта ляжет, — написала Аня Шелковникова.

Впрочем, с фонариками приходится ходить теперь многим жителям. В городе по вечерам стало темно не только в центре. В Брагино бывает не видно ни зги.

Вам хватает по вечерам света от фонарей на улицах?

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    темнотафонари
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