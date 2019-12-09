Центр Ярославля погрузился во тьму. Реакция властей

— Освещение от проспекта Толбухина до Городского Вала восстановлено, было повреждение кабеля. Иногда из-за технических проблем вышибает освещение практически во всём районе, это не говорит о том, что на Свободе постоянно темно, — написал Александр Трудоношин.

— Предполагается, что улица Свободы будет освещаться окнами ЖК «Династия»!? — задал вопрос Илья Шестериков в группе « Это Ярославль, детка (Типичный Ярославль) ».

В Ярослаавле во тьму погрузилась одна из центральных улиц. Фонари вырубились вечером в воскресенье на улице Свободы.



Но жители центральных районов не вполне согласны с определением «иногда».

— Свердлова, 100-е дома. Мы за полгода (может, и больше) вообще не видели света во дворах. Ходим с фонарями вечером. Живем как карта ляжет, — написала Аня Шелковникова.

Впрочем, с фонариками приходится ходить теперь многим жителям. В городе по вечерам стало темно не только в центре. В Брагино бывает не видно ни зги.