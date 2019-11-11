Победил «круг из листьев»: в Ярославле выбрали логотип 1010-летия

В Ярославле определился победитель конкурса на лучший логотип 1010-летия города, которое мы отпразднуем в 2020 году. Больше всего голосов на портале мэрии набрал эскиз
В качестве приза автор-победитель получит графический планшет для рисования. Участникам, которые заняли второе и третье места, вручат соответственно самокат и смарт-часы.
Всего в голосовании приняли участие 463 человека. За логотип, который стал победителем, проголосовало 123 посетителя сайта мэрии.
Кстати, свое голосование проводил и портал 76.RU. По данным на утро 11 ноября у нас список лидеров оказался точно таким же, но места между ними распределились по-другому. Логотип
Напомним, голосование на сайте мэрии шло с 29 октября по 10 ноября.