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Победил «круг из листьев»: в Ярославле выбрали логотип 1010-летия

Голосование завершено, смотрим итоги

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Логотип-победитель конкурса к 1010-летию Ярославля

Логотип-победитель конкурса к 1010-летию Ярославля

В Ярославле определился победитель конкурса на лучший логотип 1010-летия города, которое мы отпразднуем в 2020 году. Больше всего голосов на портале мэрии набрал эскиз № 8, представляющий собой надпись «Ярославль 1010–2020» в окружении разноцветных листьев. Второе место занял логотип № 9 с медведем. Третье — логотип № 14 с еще одним медведем. 

Логотип <nobr class="_">№&nbsp;9</nobr> занял второе место

Логотип № 9 занял второе место

Логотип <nobr class="_">№&nbsp;14</nobr> стал бронзовым призером конкурса

Логотип № 14 стал бронзовым призером конкурса

В качестве приза автор-победитель получит графический планшет для рисования. Участникам, которые заняли второе и третье места, вручат соответственно самокат и смарт-часы.

Всего в голосовании приняли участие 463 человека. За логотип, который стал победителем, проголосовало 123 посетителя сайта мэрии.

Кстати, свое голосование проводил и портал 76.RU. По данным на утро 11 ноября у нас список лидеров оказался точно таким же, но места между ними распределились по-другому. Логотип № 8 оказался только третьим. За него проголосовало 13% участников голосования. А первое и второе место заняли соответственно № 9 с 32% голосов и № 14 с долей проголосовавших за него 14%.

Напомним, голосование на сайте мэрии шло с 29 октября по 10 ноября.

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КОММЕНТАРИИ (8)

гость
11 ноя 2019 в 14:43

а что не в форме помойки для москвы на фоне отравленной волги с дохлой рыбой

Горожанин
11 ноя 2019 в 14:38

Есть в этом логотипе что-то от ЛГБТ....😜

гость
11 ноя 2019 в 14:31

Прямо День выборов 2.Территория тотальной толерантности.Враги клевещут, что под это дело, сегодня председателя горизбиркома поменяют.