Победил «круг из листьев»: в Ярославле выбрали логотип 1010-летия

В Ярославле определился победитель конкурса на лучший логотип 1010-летия города, которое мы отпразднуем в 2020 году. Больше всего голосов на портале мэрии набрал эскиз № 8 , представляющий собой надпись «Ярославль 1010–2020» в окружении разноцветных листьев. Второе место занял логотип № 9 с медведем. Третье — логотип № 14 с еще одним медведем.

В качестве приза автор-победитель получит графический планшет для рисования. Участникам, которые заняли второе и третье места, вручат соответственно самокат и смарт-часы.

Всего в голосовании приняли участие 463 человека. За логотип, который стал победителем, проголосовало 123 посетителя сайта мэрии.



Кстати, свое голосование проводил и портал 76.RU. По данным на утро 11 ноября у нас список лидеров оказался точно таким же, но места между ними распределились по-другому. Логотип № 8 оказался только третьим. За него проголосовало 13% участников голосования. А первое и второе место заняли соответственно № 9 с 32% голосов и № 14 с долей проголосовавших за него 14%.



Напомним, голосование на сайте мэрии шло с 29 октября по 10 ноября.