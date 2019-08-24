Скандал с переделом рынка жилья в Переславле-Залесском: силовики задержали причастных

В Переславле-Залесском уже несколько лет творится бардак в сфере ЖКХ
Фото: Александра Савельева
В Переславле-Залесском Ярославской области прошли задержания причастных к незаконному переделу рынка управляющих компаний.
— Несколько человек подозреваются в подделке подписей и фальсификации собраний жильцов, — сообщил источник 76.RU в силовых ведомствах. — Задержания проходили при участии сотрудников ОМОН. Уже начались следственные действия.
129 домов в Переславле-Залесском одновременно неожиданно перешли в новые управляющие компании — ООО «УК Переславль» и ООО «УК МКД». Недовольные таким развитием событий жители города вышли на митинги и обратились к губернатору Дмитрию Миронову, который инициировал проверку со стороны региональных властей, а позже провёл ряд встреч с компетентными органами, и те не заставили долго ждать.
— Наша задача — помочь правоохранительным органам разобраться в ситуации, — написал губернатор в социальных сетях. — Когда в один день почти 130 домов заявляют о смене УК — это выглядит странно.
По сообщению нашего источника, в ближайшее время обе компании уйдут из Переславля-Залесского, а управление домами вернется к прежним управдомам. А Следственный комитет займется дальнейшим расследованием уголовного дела.