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Скандал с переделом рынка жилья в Переславле-Залесском: силовики задержали причастных

Правоохранительные органы вмешались в историю с переводом людей в нежелательные управляющие компании

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В Переславле-Залесском уже несколько лет творится бардак в сфере ЖКХ

Фото: Александра Савельева

В Переславле-Залесском Ярославской области прошли задержания причастных к незаконному переделу рынка управляющих компаний.

— Несколько человек подозреваются в подделке подписей и фальсификации собраний жильцов, — сообщил источник 76.RU в силовых ведомствах. — Задержания проходили при участии сотрудников ОМОН. Уже начались следственные действия.

129 домов в Переславле-Залесском одновременно неожиданно перешли в новые управляющие компании — ООО «УК Переславль» и ООО «УК МКД». Недовольные таким развитием событий жители города вышли на митинги и обратились к губернатору Дмитрию Миронову, который инициировал проверку со стороны региональных властей, а позже провёл ряд встреч с компетентными органами, и те не заставили долго ждать.

— Наша задача — помочь правоохранительным органам разобраться в ситуации, — написал губернатор в социальных сетях. — Когда в один день почти 130 домов заявляют о смене УК — это выглядит странно.

По сообщению нашего источника, в ближайшее время обе компании уйдут из Переславля-Залесского, а управление домами вернется к прежним управдомам. А Следственный комитет займется дальнейшим расследованием уголовного дела.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    24 авг 2019 в 11:53

    Бардак виден уже на фото. С крайней левой машина выполняет правый поворот через полосу на светофоре. В головах бардак.