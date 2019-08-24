Скандал с переделом рынка жилья в Переславле-Залесском: силовики задержали причастных

В Переславле-Залесском Ярославской области прошли задержания причастных к незаконному переделу рынка управляющих компаний.



— Несколько человек подозреваются в подделке подписей и фальсификации собраний жильцов, — сообщил источник 76.RU в силовых ведомствах. — Задержания проходили при участии сотрудников ОМОН. Уже начались следственные действия.



129 домов в Переславле-Залесском одновременно неожиданно перешли в новые управляющие компании — ООО «УК Переславль» и ООО «УК МКД». Недовольные таким развитием событий жители города вышли на митинги и обратились к губернатору Дмитрию Миронову, который инициировал проверку со стороны региональных властей, а позже провёл ряд встреч с компетентными органами, и те не заставили долго ждать.

