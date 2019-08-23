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Ярославец, рождённый в СССР, отказался выплачивать кредит банку России

Мужчина на полном серьёзе считал, что не должен отдавать деньги современным организациям

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Приставы изъяли машину

Фото: УФССП по ЯО

Ярославец не стал выплачивать кредит банку, потому что родился в СССР. Мужчина посчитал, что гражданин СССР не должен расплачиваться с долгами перед современными организациями. Между тем сумма кредита была немаленькая — 250 тысяч рублей. Представители банка вынуждены были обратиться в суд.

— Поскольку в установленные сроки мужчина долг не выплатил, мы вынуждены были изъять у него машину. Если мужчина не вернёт деньги банку, машина пойдёт с торгов, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

Кстати, помимо долга банку, мужчина накопил ещё и штрафы за нарушение ПДД на 26 тысяч рублей.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    Кто надо
    23 авг 2019 в 14:23

    Все правильно.Он же не эфиоп.
    РФ в 2000—2003 годах списала 60-90 % долгов — всего более $15-20 млрд следующих стран: Танзании, Бенина, Мали, Гвинеи-Бисау, Мадагаскара, Гвинеи, Чада, Йемена, Мозамбика, Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне.
    В сентябре 2000 года Россией были списаны $9,53 млрд.
    В 2001 году РФ списала Эфиопии $4,8 млрд .
    В 2003 году РФ списала Монголии $11,1 млрд.
    В 2003 году РФ списала Лаосу $960 млн.
    В 2004 году РФ полностью списала остаток задолженности Никарагуа размером $344 млн.
    В 2004 году РФ списала Ираку $9,5-9,8 млрд долга.
    В 2005 году Россия списала Сирии $9,782 млрд.
    В том же году Россия списала Эфиопии $1,104 млрд.
    В 2006 году Россия списала Алжиру $4,7 млрд по долгу перед СССР.
    В 2007 году Россия списала Афганистану $11,1 млрд долга.
    В 2008 году Россия списала Ираку $12 млрд.
    В том же году Россия списала Ливии $4,5 млрд долга.
    В 2010 году Россия списала Афганистану $891 млн долга.
    В 2010 году Россия списала Монголии $180 млн долга.
    В 2012 году Россия списала КНДР $11 млрд долга.
    В апреле 2013 года Россия списала Киргизии $500 млн долга.
    В 2014 году Россия списала Кубе $31,7 млрд.
    В 2014 году Россия списала Узбекистану $865 млн.
    Так же простили налоги друзьям Путина из-за потерь от санкций.
    А ваше место в стойле,работать и платить мзду боярам.

    гость
    23 авг 2019 в 14:27

    Сбербанк в 91-ом прибрал наши денежки и тоже отдавать не собирается

    гость
    23 авг 2019 в 14:12

    дураков не сеют и не пашут - они сами родятся, т.е.деньги он в долг брал у российских организаций а отдавать - типа я с Марса?