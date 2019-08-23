Ярославец, рождённый в СССР, отказался выплачивать кредит банку России

Ярославец не стал выплачивать кредит банку, потому что родился в СССР. Мужчина посчитал, что гражданин СССР не должен расплачиваться с долгами перед современными организациями. Между тем сумма кредита была немаленькая — 250 тысяч рублей. Представители банка вынуждены были обратиться в суд.

— Поскольку в установленные сроки мужчина долг не выплатил, мы вынуждены были изъять у него машину. Если мужчина не вернёт деньги банку, машина пойдёт с торгов, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.