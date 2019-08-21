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Город

В Ярославле снесут 400 опасных конструкций на детских городках

После проверки выяснилось, что они опасны для игр

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Городки уже начали сносить

Фото: Ярославль LIVE / Vk.com

Ярославские чиновники приказали снести все детские городки, которые находятся в аварийном состоянии. Эти конструкции должны быть признаны технически неисправными специальной комиссией. Остальные же должны отремонтировать. Например, сейчас идёт ремонт в детском городке в парке 950-летия Ярославля.

— С марта по август текущего года на детских площадках несколько детей получили травмы из-за технического состояния конструкций. Мы обследовали все детские площадки в городе. В результате проверки было решено снести 400 элементов городков в связи с их аварийным состоянием. Снесены полностью две игровые площадки и 119 элементов, — рассказали в мэрии Ярославля.

Чиновники хотят рассмотреть новую программу, которая будет направлена на ремонт и содержание детских городков. Средства на программу учтут при формировании бюджета 2020 года.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    Ирина
    21 авг 2019 в 18:47

    Может нашу мэрию снести ? Ничего не построили, и что бы не содержать городки решили все снести... какие молодцы!

    Алексей
    21 авг 2019 в 17:55

    Сносить не строить. Дети на лето остались без детских площадок. И откуда такие данные, на Труфанова 17 корпус 2 во дворе тоже снесли площадку. И когда теперь новые появятся,и скорее всего как и хотели за счёт жильцов

    гость
    21 авг 2019 в 18:06

    Какая то выборочная забота. В аварийном жилье вон до 2025 -2030 годов некоторым предлагают пожить.