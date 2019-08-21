В Ярославле снесут 400 опасных конструкций на детских городках

Ярославские чиновники приказали снести все детские городки, которые находятся в аварийном состоянии. Эти конструкции должны быть признаны технически неисправными специальной комиссией. Остальные же должны отремонтировать. Например, сейчас идёт ремонт в детском городке в парке 950-летия Ярославля.

— С марта по август текущего года на детских площадках несколько детей получили травмы из-за технического состояния конструкций. Мы обследовали все детские площадки в городе. В результате проверки было решено снести 400 элементов городков в связи с их аварийным состоянием. Снесены полностью две игровые площадки и 119 элементов, — рассказали в мэрии Ярославля.