«Буду отвечать за всё»: как в Волковском театре встретили нового художественного руководителя

Сергей Пускепалис переехал в Ярославль
Фото: Александра Савельева
Сегодня в Волковском театре прошло большое собрание. После каникул собралась труппа и работники театра. Приветствуя друг друга на крыльце служебного входа, обсуждали, что ждать в новом сезоне. Чувствовалось небольшое напряжение, но, кажется, лихорадка из-за попытки объединить Волковский театр с Александринкой и конфликта директора с художественным руководителем, закончившегося уходом обоих, потихоньку заканчивается. Финал театральных разборок — назначен новый художественный руководитель Сергей Пускепалис.
Труппа собралась в зрительном зале. Под аплодисменты появился новый худрук в сопровождении заместителя министра культуры Николая Овсиенко.
— Я здесь с важной миссией, — сказал замминистра со сцены. — Хотел взять копию приказа, но у меня его забрали при входе. Поэтому поверьте на слово, все документы есть в администрации театра. Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16 августа 2019 года художественным руководителем Волковского театра назначен Пускепалис Сергей Витауто.
Своё обращение к труппе новый художественный руководитель начал с того, что назвал несуразицу, происходившую в конце прошлого сезона в Волковском, недопустимой.
— Надо помнить, друзья мои, что театр — это дело весёлое и ответственное, — сказал Сергей Пускепалис. — Эти два компонента должны регулировать отношения внутри театра. Это очень важно, потому что это коллектив, атмосфера, доброжелательность.
Пускепалис рассказал, что пока не готов рассказать, каких премьер ждать ярославцам в новом сезоне.
— Мы ещё соберёмся по этому поводу отдельно, я не могу сейчас вот так взять и сказать, какие новые постановки будут в театре, какие режиссёры, — сказал худрук. — Потому что этим кого-то сделаю обязанным, а у меня ещё договорённостей конкретных нет. Я решу, подпишу и тогда озвучу. Первый вопрос, которым я займусь, — это ревизия всего того, что существует сейчас в театре, его возможностей. Надо понять, в каком состоянии всё сейчас. В коллективе огромное желание работать, творить и наслаждаться тем, чем они занимаются.
Также новый худрк сообщил, что его полномочия в Волковском будут несколько шире, чем это подразумевает должность художественного руководителя.
— Я отвечаю за всё, — сказал Сергей Пускепалис. — Директор, безусловно, тоже ключевая фигура. Мы работаем с государственными деньгами — это требует особой щепетильности. И не хочется, чтобы здесь происходили двусмысленные ситуации. В будущем такой человек возникнет в нашей команде. Но я пришёл сюда, чтобы отвечать за всё. Прошло уже 10 лет с того момента, когда я работал главным режиссёром в Ярославле. Поверьте, я не сидел все эти годы взаперти — я развивался, учился. Теперь все свои полученные знания и опыт я применю в Волковском театре. И да, жить я буду в Ярославле.