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«Буду отвечать за всё»: как в Волковском театре встретили нового художественного руководителя

Сергей Пускепалис встретился с труппой театра в Ярославле

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Сергей Пускепалис переехал в Ярославль

Фото: Александра Савельева

Сегодня в Волковском театре прошло большое собрание. После каникул собралась труппа и работники театра. Приветствуя друг друга на крыльце служебного входа, обсуждали, что ждать в новом сезоне. Чувствовалось небольшое напряжение, но, кажется, лихорадка из-за попытки объединить Волковский театр с Александринкой и конфликта директора с художественным руководителем, закончившегося уходом обоих, потихоньку заканчивается. Финал театральных разборок — назначен новый художественный руководитель Сергей Пускепалис.

Актёры собрались в зрительном зале

Актёры собрались в зрительном зале


Труппа собралась в зрительном зале. Под аплодисменты появился новый худрук в сопровождении заместителя министра культуры Николая Овсиенко.

Приветствовали друг друга после после каникул

Приветствовали друг друга после после каникул


— Я здесь с важной миссией, — сказал замминистра со сцены. — Хотел взять копию приказа, но у меня его забрали при входе. Поэтому поверьте на слово, все документы есть в администрации театра. Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16 августа 2019 года художественным руководителем Волковского театра назначен Пускепалис Сергей Витауто.

Представлять нового художественного руководителя приехал&nbsp;заместитель министра культуры Николай Овсиенко

Представлять нового художественного руководителя приехал заместитель министра культуры Николай Овсиенко

Своё обращение к труппе новый художественный руководитель начал с того, что назвал несуразицу, происходившую в конце прошлого сезона в Волковском, недопустимой.

Сергей Пускепалис решил начать свою работу с ревизии в театре

Сергей Пускепалис решил начать свою работу с ревизии в театре


— Надо помнить, друзья мои, что театр — это дело весёлое и ответственное, — сказал Сергей Пускепалис. — Эти два компонента должны регулировать отношения внутри театра. Это очень важно, потому что это коллектив, атмосфера, доброжелательность.

Нового худрука встретили аплодисментами

Нового худрука встретили аплодисментами


Пускепалис рассказал, что пока не готов рассказать, каких премьер ждать ярославцам в новом сезоне.

— Мы ещё соберёмся по этому поводу отдельно, я не могу сейчас вот так взять и сказать, какие новые постановки будут в театре, какие режиссёры, — сказал худрук. — Потому что этим кого-то сделаю обязанным, а у меня ещё договорённостей конкретных нет. Я решу, подпишу и тогда озвучу. Первый вопрос, которым я займусь, — это ревизия всего того, что существует сейчас в театре, его возможностей. Надо понять, в каком состоянии всё сейчас. В коллективе огромное желание работать, творить и наслаждаться тем, чем они занимаются.

Сергей Пускепалис заявил, что заниматься в театре будет всем

Сергей Пускепалис заявил, что заниматься в театре будет всем

Также новый худрк сообщил, что его полномочия в Волковском будут несколько шире, чем это подразумевает должность художественного руководителя.

— Я отвечаю за всё, — сказал Сергей Пускепалис. — Директор, безусловно, тоже ключевая фигура. Мы работаем с государственными деньгами — это требует особой щепетильности. И не хочется, чтобы здесь происходили двусмысленные ситуации. В будущем такой человек возникнет в нашей команде. Но я пришёл сюда, чтобы отвечать за всё. Прошло уже 10 лет с того момента, когда я работал главным режиссёром в Ярославле. Поверьте, я не сидел все эти годы взаперти — я развивался, учился. Теперь все свои полученные знания и опыт я применю в Волковском театре. И да, жить я буду в Ярославле.

Актёры с радостью вновь встретились после каникул

Актёры с радостью вновь встретились после каникул

Актёры и зрители ждут, что принесёт им новый театральный сезон

Актёры и зрители ждут, что принесёт им новый театральный сезон

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Волковский театрСергей Пускепалис

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Театральный бомж
    19 авг 2019 в 13:56

    Красиво и многообещающе - однако соловья баснями не кормят - посмотрим каково на деле будет