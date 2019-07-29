«Полное ограничение»: в Ярославле перекроют крупную транспортную магистраль и уберут троллейбусы

— На этом участке будет введено полное ограничение дорожного движения, — заявил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Тальянов. — Также будет введено одностороннее движение на участке улицы Блюхера от улицы Елены Колесовой до улицы Урицкого.

В Ярославле из-за ремонта дороги ограничат движение на Тутаевском шоссе. Работы начнутся уже в августе. Первым будет перекрыт участок шоссе от улицы Елены Колесовой до улицы Урицкого.

— Маршрут троллейбуса № 4 на время ремонтных работ будет закрыт, но будет введён компенсационный автобус № 4т, который будет ездить по тому же маршруту — от Торгового переулка до фабрики «Красный перевал», — сообщил директор управления городского пассажирского транспорта ДГХ мэрии Ярославля Сергей Волканевский. — Маршрут троллейбуса № 3 будет ездить по укороченной схеме — от вокзала Ярославль-Главный до торгового центра «Рио». Автобусы будут объезжать ремонтируемый участок по улице Блюхера и Ленинградскому проспекту. Будут введены временные дополнительные остановки на улице Елены Колесовой.



Ранее в ГИБДД предлагали ограничить движение на время ремонта лишь частично, оставив по одной полосе движения в каждую сторону, но чиновники мэрии решили, что если уж и перекрывать дорогу, то сразу целиком.



Обсудили чиновники сегодня и ямочный ремонт городских дорог. Глава ДГХ отругал подрядчика, заявив, что он неповоротливый и нерасторопный.