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Город
Ремонт на Тутаевском шоссе

«Полное ограничение»: в Ярославле перекроют крупную транспортную магистраль и уберут троллейбусы

В мэрии рассказали об ограничении движения и смене маршрутов городского транспорта

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Ремонт дороги на Тутаевском шоссе коснётся работы двух троллейбусных маршрутов и девяти автобусных

Фото: Михаил Контуев

В Ярославле из-за ремонта дороги ограничат движение на Тутаевском шоссе. Работы начнутся уже в августе. Первым будет перекрыт участок шоссе от улицы Елены Колесовой до улицы Урицкого.

— На этом участке будет введено полное ограничение дорожного движения, — заявил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Тальянов. — Также будет введено одностороннее движение на участке улицы Блюхера от улицы Елены Колесовой до улицы Урицкого.

Ограничения движения коснутся и работы общественного транспорта. Здесь перестанут ездить троллейбусы.

— Маршрут троллейбуса № 4 на время ремонтных работ будет закрыт, но будет введён компенсационный автобус № 4т, который будет ездить по тому же маршруту — от Торгового переулка до фабрики «Красный перевал», — сообщил директор управления городского пассажирского транспорта ДГХ мэрии Ярославля Сергей Волканевский. — Маршрут троллейбуса № 3 будет ездить по укороченной схеме — от вокзала Ярославль-Главный до торгового центра «Рио». Автобусы будут объезжать ремонтируемый участок по улице Блюхера и Ленинградскому проспекту. Будут введены временные дополнительные остановки на улице Елены Колесовой.

Ранее в ГИБДД предлагали ограничить движение на время ремонта лишь частично, оставив по одной полосе движения в каждую сторону, но чиновники мэрии решили, что если уж и перекрывать дорогу, то сразу целиком.

Обсудили чиновники сегодня и ямочный ремонт городских дорог. Глава ДГХ отругал подрядчика, заявив, что он неповоротливый и нерасторопный.

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КОММЕНТАРИИ (16)

Ално
29 июл 2019 в 15:00

Кибец скорее всего придумала такое.

аноним
29 июл 2019 в 14:32

Лет 10 назад капитально ремонтровали от Юбилейного моста до ул. Колесовой, ездили по одной полосе, троллейбусы не отменяли. Мост Юбилейный строили, вводили временные схемы движения, троллейбус опять же оставляли, ну максимум несколько дней не ходил, глобальных проблем с проездом на общественном транспорте в то время не припомню.
Закройте тогда этот участок для личных авто, оставьте реверсивную полосу для общественного траспорта. Почему объезд через Ленинградский проспект, а не через Блюхера? Еще бы через Московский проспект объезд сделали!

Вадим
29 июл 2019 в 14:10

Правильно. УМИЩИИИИИ !!!!!! планировали.