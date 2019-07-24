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Город

Трещина в несколько этажей: в Ярославле у жилого дома отошла стена

В управляющей компании ответили, почему здание не ремонтируют

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Накануне жильцы жаловались, что на фасаде отошёл пилон

Фото: Жесть Ярославль / Vk.com, мэрия Ярославля

— Отваливается часть дома. Может упасть на прохожих, — предупреждают ярославцы друг друга в соцсетях.

На фотографии видно, как на брагинской многоэтажке по улице Труфанова, 21, корпус 2 пошла трещина в несколько этажей. Кажется, что массивный кусок кирпичной стены вот-вот свалится вниз, где находится детская поликлиника и врачебно-физкультурный диспансер.

На место выехали представители территориальной администрации Дзержинского района и управляющей организации этого дома.

— Дом у нас давно на контроле, есть экспертное заключение, что фасад требует капитального ремонта. Поскольку собственники выбрали спецсчёт, решение о проведении капремонта фасада должны принимать они. Но пока решения нет, а денежные средства расходуются на другие нужды, — пояснила заместитель директора управляющей компании по техническим вопросам Марина Калачинская.

Этому дому уже 34 года. В нём более 300 квартир

Этому дому уже 34 года. В нём более 300 квартир

Вокруг дома выставили ограждения. Управляющая компания пообещала в ближайшее время заняться ремонтом: отбить все опасные участки, а отклонившийся от вертикали дома фасад разобрать. Территориальная администрация проведет собрание с жильцами дома, чтобы убедить их провести капитальный ремонт фасада.

Эта история напоминает другой случай, который весной случился в Ярославле. От жилого дома в центре города отвалился массивный кусок. А всё потому, что здание много лет не ремонтировали.

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КОММЕНТАРИИ (2)

гост
24 июл 2019 в 21:46

Что там говорить, весь город серый и убогий.