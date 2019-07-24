Трещина в несколько этажей: в Ярославле у жилого дома отошла стена

Накануне жильцы жаловались, что на фасаде отошёл пилон
Фото: Жесть Ярославль / Vk.com, мэрия Ярославля
— Отваливается часть дома. Может упасть на прохожих, — предупреждают ярославцы друг друга в соцсетях.
На фотографии видно, как на брагинской многоэтажке по улице Труфанова, 21, корпус 2 пошла трещина в несколько этажей. Кажется, что массивный кусок кирпичной стены вот-вот свалится вниз, где находится детская поликлиника и врачебно-физкультурный диспансер.
На место выехали представители территориальной администрации Дзержинского района и управляющей организации этого дома.
— Дом у нас давно на контроле, есть экспертное заключение, что фасад требует капитального ремонта. Поскольку собственники выбрали спецсчёт, решение о проведении капремонта фасада должны принимать они. Но пока решения нет, а денежные средства расходуются на другие нужды, — пояснила заместитель директора управляющей компании по техническим вопросам Марина Калачинская.
Вокруг дома выставили ограждения. Управляющая компания пообещала в ближайшее время заняться ремонтом: отбить все опасные участки, а отклонившийся от вертикали дома фасад разобрать. Территориальная администрация проведет собрание с жильцами дома, чтобы убедить их провести капитальный ремонт фасада.
Эта история напоминает другой случай, который весной случился в Ярославле. От жилого дома в центре города отвалился массивный кусок. А всё потому, что здание много лет не ремонтировали.