Трещина в несколько этажей: в Ярославле у жилого дома отошла стена

— Отваливается часть дома. Может упасть на прохожих, — предупреждают ярославцы друг друга в соцсетях.



На фотографии видно, как на брагинской многоэтажке по улице Труфанова, 21, корпус 2 пошла трещина в несколько этажей. Кажется, что массивный кусок кирпичной стены вот-вот свалится вниз, где находится детская поликлиника и врачебно-физкультурный диспансер.



На место выехали представители территориальной администрации Дзержинского района и управляющей организации этого дома.



— Дом у нас давно на контроле, есть экспертное заключение, что фасад требует капитального ремонта. Поскольку собственники выбрали спецсчёт, решение о проведении капремонта фасада должны принимать они. Но пока решения нет, а денежные средства расходуются на другие нужды, — пояснила заместитель директора управляющей компании по техническим вопросам Марина Калачинская.