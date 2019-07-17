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«Не выходите из дома и не пользуйтесь телефоном»: в МЧС сообщили о надвигающейся стихии

Как жителям Ярославля обезопасить себя и близких во время ненастья

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Погода испортится за считаные минуты

Фото: Александра Савельева

В ближайший час на Ярославль обрушится стихия. В связи с этим специалисты МЧС опубликовали экстренное предупреждение.

— Ожидается гроза, в отдельных районах с ливнем, — говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Ярославской области. — При грозе усиление восточного ветра порывами 12–17 м/с с сохранением ночью и утром 18 июля.

Также специалисты ведомства порекомендовали во время ненастья по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуют топить печи, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер. Также не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя. И ещё во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.

— Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов, — предупредили в МЧС. — Если у вашего радио- или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.

Ранее мы уже сообщали о том, откуда в Ярославль пришла непогода и к чему должны быть готовы жители региона.

Дорогие читатели, если вы стали свидетелем ЧП, случившегося из-за погоды, пишите нам сообщения во «ВКонтакте» или присылайте информацию и фото на почту 76@rugion.ru.

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