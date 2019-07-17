«Не выходите из дома и не пользуйтесь телефоном»: в МЧС сообщили о надвигающейся стихии

В ближайший час на Ярославль обрушится стихия. В связи с этим специалисты МЧС опубликовали экстренное предупреждение.

— Ожидается гроза, в отдельных районах с ливнем, — говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Ярославской области. — При грозе усиление восточного ветра порывами 12–17 м/с с сохранением ночью и утром 18 июля.

Также специалисты ведомства порекомендовали во время ненастья по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуют топить печи, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер. Также не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя. И ещё во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.