С кондиционерами: в Ярославль закупают новые автобусы на 100 миллионов рублей

В Ярославль наконец закупают новые автобусы, которые мэрия анонсирует ещё с прошлого года. Городское предприятие ПАТП-1 опубликовало аукцион на портале госзакупок на 99,992 миллиона рублей. За эти деньги собираются приобрести 14 автобусов.

Требования к новому транспорту следующие: год выпуска не позднее 2019-го, низкопольные автобусы белого цвета с двигателем формата «Евро-5», кондиционерами и электронным табло внутри автобуса, а также электронными рейсоуказателями.

— Гарантийный срок должен соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя и составлять не менее 24 месяцев с даты поставки или не менее 100 000 км пробега, — уточняется в документации.