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Город

С кондиционерами: в Ярославль закупают новые автобусы на 100 миллионов рублей

Чем ещё будут отличаться эти машины

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Новые автобусы будут закупать белые 

Фото: Александра Савельева

В Ярославль наконец закупают новые автобусы, которые мэрия анонсирует ещё с прошлого года. Городское предприятие ПАТП-1 опубликовало аукцион на портале госзакупок на 99,992 миллиона рублей. За эти деньги собираются приобрести 14 автобусов. 

Требования к новому транспорту следующие: год выпуска не позднее 2019-го, низкопольные автобусы белого цвета с двигателем формата «Евро-5», кондиционерами и электронным табло внутри автобуса, а также электронными рейсоуказателями. 

— Гарантийный срок должен соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя и составлять не менее 24 месяцев с даты поставки или не менее 100 000 км пробега, — уточняется в документации. 

Интересен в документах ещё и тот момент, что приоритет будет отдан российским автобусам. 

Новые автобусы — это лишь малая часть из того, что задумали сделать с городским транспортом в Ярославле. Например, собираются сокращать часть маршрутов и прокладывать трамвайные пути по центральным площадям. 

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Общественный транспорт

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
17 июл 2019 в 16:21

А сколько кресел в салоне на предполагаемое максимальное количество пассажиров? А то сейчас только б народу побольше влезло весь салон стоячий сделают. Ещё мясорубку в дверях поставить и будет совсем хорошо.