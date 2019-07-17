С кондиционерами: в Ярославль закупают новые автобусы на 100 миллионов рублей

Новые автобусы будут закупать белые
Фото: Александра Савельева
В Ярославль наконец закупают новые автобусы, которые мэрия анонсирует ещё с прошлого года. Городское предприятие ПАТП-1 опубликовало аукцион на портале госзакупок на 99,992 миллиона рублей. За эти деньги собираются приобрести 14 автобусов.
Требования к новому транспорту следующие: год выпуска не позднее 2019-го, низкопольные автобусы белого цвета с двигателем формата «Евро-5», кондиционерами и электронным табло внутри автобуса, а также электронными рейсоуказателями.
— Гарантийный срок должен соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя и составлять не менее 24 месяцев с даты поставки или не менее 100 000 км пробега, — уточняется в документации.
Интересен в документах ещё и тот момент, что приоритет будет отдан российским автобусам.
Новые автобусы — это лишь малая часть из того, что задумали сделать с городским транспортом в Ярославле. Например, собираются сокращать часть маршрутов и прокладывать трамвайные пути по центральным площадям.