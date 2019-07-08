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Город

«Вода растеклась по всей дороге»: в центре Ярославля из-за аварии затопило улицу

Городские власти сообщили, кому и как придётся устранять последствия случившегося

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Вода растеклась по недавно отремонтированной улице

Фото: Игорь Иродов

В центре Ярославля вода разлилась по проезжей части на улице Суркова. Местные жители уверены, что это произошло из-за аварии на водопроводе.

— Вода растеклась по всей дороге, — сообщают очевидцы. — Затопило дорогу в том месте, где только недавно закончился ремонт.

Коммунальщики уже устраняют аварию

Коммунальщики уже устраняют аварию

Городские власти говорят, что скоро от подтопления в этом месте не останется и следа.

— Восстановлением займётся сетевая организация за свой счёт, — заверили чиновники департамента городского хозяйства мэрии Ярославля. — Будут проведены раскопки, найдено место аварии и всё восстановлено в полном объеме.

ЧП произошло из-за аварии на водопроводе

ЧП произошло из-за аварии на водопроводе

Сегодня на том месте, где растеклась вода, рабочие насыпали щебня.

В конце весны из-за аварии в другом месте затопило проезжую часть на Московском проспекте. Там вода текла по дороге от технического университета до остановки «Протезное предприятие».

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
8 июл 2019 в 14:27

У нас нет времени на раскачку, нам нужен прорыв! Вот вам и прорыв!

гость
8 июл 2019 в 15:14

ничего не меняется.стабильность.рукожопы.