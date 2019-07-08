«Вода растеклась по всей дороге»: в центре Ярославля из-за аварии затопило улицу

Вода растеклась по недавно отремонтированной улице
Фото: Игорь Иродов
В центре Ярославля вода разлилась по проезжей части на улице Суркова. Местные жители уверены, что это произошло из-за аварии на водопроводе.
— Вода растеклась по всей дороге, — сообщают очевидцы. — Затопило дорогу в том месте, где только недавно закончился ремонт.
Городские власти говорят, что скоро от подтопления в этом месте не останется и следа.
— Восстановлением займётся сетевая организация за свой счёт, — заверили чиновники департамента городского хозяйства мэрии Ярославля. — Будут проведены раскопки, найдено место аварии и всё восстановлено в полном объеме.
Сегодня на том месте, где растеклась вода, рабочие насыпали щебня.
В конце весны из-за аварии в другом месте затопило проезжую часть на Московском проспекте. Там вода текла по дороге от технического университета до остановки «Протезное предприятие».