«Вода растеклась по всей дороге»: в центре Ярославля из-за аварии затопило улицу

В центре Ярославля вода разлилась по проезжей части на улице Суркова. Местные жители уверены, что это произошло из-за аварии на водопроводе.



— Вода растеклась по всей дороге, — сообщают очевидцы. — Затопило дорогу в том месте, где только недавно закончился ремонт.

