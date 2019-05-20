«Вода хлещет, как в горной реке»: в Ярославле затопило один из главных проспектов

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Очевидцы рассказали, что сейчас происходит на месте ЧП
Вода разлилась по дороге на Московском проспекте
В Ярославле затопило проезжую часть на Московском проспекте. Вода течёт по дороге от технического университета до остановки «Протезное предприятие».
— Вода хлещет, как в горной реке, — рассказали очевидцы. — Водители аккуратненько объезжают воду по одному оставшемуся ряду.
В единой дежурно-диспетчерской службе мэрии Ярославля рассказали, что ЧП произошло на месте, где сейчас проводят работы. Оттуда вода и вылилась на проезжую часть.
— При выполнении земляных работ был поврежден участок водопровода, — сообщили на «Ярославльводоканале». — На данный момент дефект устранен.
Сейчас вода потихоньку стекает в ливневую канализацию. К вечернему часу пик она должна будет полностью уйти с дороги.
А в феврале в Ярославле 20-метровая лужа разлилась на проспекте Авиаторов, на ремонт которого потратили в прошлом году более 130 миллионов рублей.