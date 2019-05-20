«Вода хлещет, как в горной реке»: в Ярославле затопило один из главных проспектов

В Ярославле затопило проезжую часть на Московском проспекте. Вода течёт по дороге от технического университета до остановки «Протезное предприятие».



— Вода хлещет, как в горной реке, — рассказали очевидцы. — Водители аккуратненько объезжают воду по одному оставшемуся ряду.

В единой дежурно-диспетчерской службе мэрии Ярославля рассказали, что ЧП произошло на месте, где сейчас проводят работы. Оттуда вода и вылилась на проезжую часть.

— При выполнении земляных работ был поврежден участок водопровода, — сообщили на «Ярославльводоканале». — На данный момент дефект устранен.