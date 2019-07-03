«Пора валить»: блогеры Усачёв и Кшиштовский разнесли Ярославль за унылое первое впечатление

Популярные видеоблогеры Руслан Усачев и Михаил Кшиштовский очередной выпуск своего проекта «Пора валить» посвятили городам Золотого кольца. Они решили посмотреть, стоит ли молодёжи отправляться в подобные путешествия. — Нас интересует только первое впечатление о городе, — говорит в ролике Михаил Кшиштовский. — Интересно ли в него съездить, скажем, на денёк. Или Золотое кольцо — это приключение исключительно для стариков, в которое не стоит влезать, если вы моложе 32. Свою поездку блогеры начали с Сергиева Посада, затем побывали «Ботике Петра I» и у синего камня в Переславле-Залесском. Затем Руслан Усачёв и Михаил Кшиштовский побывали в Ростове Великом, который также назвали Ростовом Оригинальным и Ростовом Компактным.



— В Ростове на каждого жителя приходится 4,8 купола церкви, — пошутили блогеры.

Следом в кадре появляются купола Успенского собора, вид на центр Ярославля и завод НПЗ с высоты птичьего полёта и, конечно, тысячная купюра. — Ярославль — первый город на нашем пути с населением больше полумиллиона жителей, — cказал Руслан Усачев. — А цивилизация несёт как свои плюсы, так и минусы: облагороженные улицы в центре, ублюдская архитектура окраин, шикарные виды с набережной и Стрелки на Волгу, заставленные машинами улицы, нефтеперерабатывающий завод, который поражает своими размерами, торговый центр «Фараон», охраняемый ЮНЕСКО как самое уродливое строение в истории. Блогеры побывали в Ярославле на нулевом километре и пошутили про паспорт Золотого кольца, мол, всё это время они путешествовали по туристическому маршруту незаконно. Не прошли Руслан и Михаил и мимо ярославского музея-заповедника. — Поскольку это государственный музей-заповедник, вход сюда платный — 50 рублей, — говорит в ролике Михаил Кшиштовский. — Зато развлекать вас будут на все денежки: выставки есть, аниматоры для детей, сувениры продаются.

— Есть у кремля одно секретное оружие — за дополнительные 80 рублей вы получите билетик на аттракцион беспросветной грусти, — рассказывает Руслан Усачев. — Ведь здесь в маленьком вольере последние 28 лет живёт живая медведица.