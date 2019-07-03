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Город

«Пора валить»: блогеры Усачёв и Кшиштовский разнесли Ярославль за унылое первое впечатление

Они нашли аттракционы беспросветной грусти в городах Золотого кольца. Опрос

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Блогеры раскрыли секрет ярославского кремля

Фото: Руслан Усачев / Youtube.com

Популярные видеоблогеры Руслан Усачев и Михаил Кшиштовский очередной выпуск своего проекта «Пора валить» посвятили городам Золотого кольца. Они решили посмотреть, стоит ли молодёжи отправляться в подобные путешествия. 

— Нас интересует только первое впечатление о городе, — говорит в ролике Михаил Кшиштовский. — Интересно ли в него съездить, скажем, на денёк. Или Золотое кольцо — это приключение исключительно для стариков, в которое не стоит влезать, если вы моложе 32. 

Свою поездку блогеры начали с Сергиева Посада, затем побывали «Ботике Петра I» и у синего камня в Переславле-Залесском. Затем Руслан Усачёв и Михаил Кшиштовский побывали в Ростове Великом, который также назвали Ростовом Оригинальным и Ростовом Компактным.

— В Ростове на каждого жителя приходится 4,8 купола церкви, — пошутили блогеры. 

Следом в кадре появляются купола Успенского собора, вид на центр Ярославля и завод НПЗ с высоты птичьего полёта и, конечно, тысячная купюра. 

— Ярославль — первый город на нашем пути с населением больше полумиллиона жителей, — cказал Руслан Усачев. — А цивилизация несёт как свои плюсы, так и минусы: облагороженные улицы в центре, ублюдская архитектура окраин, шикарные виды с набережной и Стрелки на Волгу, заставленные машинами улицы, нефтеперерабатывающий завод, который поражает своими размерами, торговый центр «Фараон», охраняемый ЮНЕСКО как самое уродливое строение в истории. 

Блогеры побывали в Ярославле на нулевом километре и пошутили про паспорт Золотого кольца, мол, всё это время они путешествовали по туристическому маршруту незаконно. Не прошли Руслан и Михаил и мимо ярославского музея-заповедника. 

— Поскольку это государственный музей-заповедник, вход сюда платный — 50 рублей, — говорит в ролике Михаил Кшиштовский. — Зато развлекать вас будут на все денежки: выставки есть, аниматоры для детей, сувениры продаются. 

— Есть у кремля одно секретное оружие — за дополнительные 80 рублей вы получите билетик на аттракцион беспросветной грусти, — рассказывает Руслан Усачев. — Ведь здесь в маленьком вольере последние 28 лет живёт живая медведица. 

Досталось и Стрелке. 

— В честь празднования 1000-летия Ярославля прокачали местный парк Стрелку, — говорят блогеры. — Теперь в нём можно заниматься всем тем, что любит делать современный городской житель: ходить в одну сторону, ходить в другую сторону, думать об одном, думать о другом, смотреть на людей, смотреть на людей постиронично. 

После этого блогеры побывали в Костроме, Иванове, Суздале и Владимире. 

— Пару городов стоит посетить: Ярославль хорош сам по себе, только причесать надо, и Суздаль ещё, потому что там туристический анклав, ничего общего с реальной жизнью — отдохнуть от городской суеты, — сделал вывод Руслан Усачёв в конце ролика.

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КОММЕНТАРИИ (9)

гость
3 июл 2019 в 14:31

что0то блоггеров развелось... но реально достойно умных, которых интересно читать, единицы.. кто хоть эти такие?? что их мнение, где они охаяли город, решили запостить на сайте. Пусть валят - о неизвестных никто скорбеть не будет)

Гостья
3 июл 2019 в 14:30

В Краснодар в этом году переезжаем ) здесь прожили 25 лет , изменений в городе нет и видимо не привидеться .

Гость
3 июл 2019 в 14:27

С таким правительством как в Ярославле . скоро туристы даже перестанут ездить , всё по делу ребята сказали , дорог нет благоустройства нету , перспектив на ближайшее будущее не намечается , оплата труда копеечная , молодежь правильно делает что от сюда уезжает . Волков вон ! Миронов вон ! единоросы вон !