«Пора валить»: блогеры Усачёв и Кшиштовский разнесли Ярославль за унылое первое впечатление

Блогеры раскрыли секрет ярославского кремля
Фото: Руслан Усачев / Youtube.com
Популярные видеоблогеры Руслан Усачев и Михаил Кшиштовский очередной выпуск своего проекта «Пора валить» посвятили городам Золотого кольца. Они решили посмотреть, стоит ли молодёжи отправляться в подобные путешествия.
— Нас интересует только первое впечатление о городе, — говорит в ролике Михаил Кшиштовский. — Интересно ли в него съездить, скажем, на денёк. Или Золотое кольцо — это приключение исключительно для стариков, в которое не стоит влезать, если вы моложе 32.
Свою поездку блогеры начали с Сергиева Посада, затем побывали «Ботике Петра I» и у синего камня в Переславле-Залесском. Затем Руслан Усачёв и Михаил Кшиштовский побывали в Ростове Великом, который также назвали Ростовом Оригинальным и Ростовом Компактным.
— В Ростове на каждого жителя приходится 4,8 купола церкви, — пошутили блогеры.
Следом в кадре появляются купола Успенского собора, вид на центр Ярославля и завод НПЗ с высоты птичьего полёта и, конечно, тысячная купюра.
— Ярославль — первый город на нашем пути с населением больше полумиллиона жителей, — cказал Руслан Усачев. — А цивилизация несёт как свои плюсы, так и минусы: облагороженные улицы в центре, ублюдская архитектура окраин, шикарные виды с набережной и Стрелки на Волгу, заставленные машинами улицы, нефтеперерабатывающий завод, который поражает своими размерами, торговый центр «Фараон», охраняемый ЮНЕСКО как самое уродливое строение в истории.
Блогеры побывали в Ярославле на нулевом километре и пошутили про паспорт Золотого кольца, мол, всё это время они путешествовали по туристическому маршруту незаконно. Не прошли Руслан и Михаил и мимо ярославского музея-заповедника.
— Поскольку это государственный музей-заповедник, вход сюда платный — 50 рублей, — говорит в ролике Михаил Кшиштовский. — Зато развлекать вас будут на все денежки: выставки есть, аниматоры для детей, сувениры продаются.
— Есть у кремля одно секретное оружие — за дополнительные 80 рублей вы получите билетик на аттракцион беспросветной грусти, — рассказывает Руслан Усачев. — Ведь здесь в маленьком вольере последние 28 лет живёт живая медведица.
Досталось и Стрелке.
— В честь празднования 1000-летия Ярославля прокачали местный парк Стрелку, — говорят блогеры. — Теперь в нём можно заниматься всем тем, что любит делать современный городской житель: ходить в одну сторону, ходить в другую сторону, думать об одном, думать о другом, смотреть на людей, смотреть на людей постиронично.
После этого блогеры побывали в Костроме, Иванове, Суздале и Владимире.
— Пару городов стоит посетить: Ярославль хорош сам по себе, только причесать надо, и Суздаль ещё, потому что там туристический анклав, ничего общего с реальной жизнью — отдохнуть от городской суеты, — сделал вывод Руслан Усачёв в конце ролика.