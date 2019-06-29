«А надо ли его спасать?» Колонка журналиста 76.RU о стремительно разрушающемся Петропавловском парке

Первое, что приходит на ум, когда заходишь в парк, — какая дикая глушь! Пока мы снимали фильм, мы много ходили по парку: трогали шершавые кирпичи разрушающейся дворянской усадьбы, дышали воздухом, в котором, кажется, растворилась история... Можно ли успеть ещё вернуть этот дух? И надо ли?

Журналист 76.RU Анастасия Тихомирова сняла небольшой фильм о Петропавловском парке. Ранее Настя выложила тизер фильма «Забытое достояние» и написала, о чём её документальная картина. Теперь она решила поделиться с вами полной версией фильма и своими переживаниями. Публикуем её авторскую колонку.

Все оставшиеся строения в таком запущении, что это уже скорее смерть, чем жизнь. За эту территорию за долгие годы так и не смог никто взяться, не успели спасти от разрушения. И небытие безжалостно поглощает парк. Здания никто не охраняет, и по старой традиции историю растаскивают на кирпичи все кому не лень. Голландские дорожки заросли, парк превращается в чащу.

И это обидно! Здесь ведь очень красиво, здесь гуляют мамы с колясками, здесь есть что-то умиротворяющее. От парка отказался инвестор. Можно понять — для восстановления былой красоты требуются, вероятно, гигантские вложения. А как они отобьются? Дело рискованное, им должен заниматься тот, кто верит в это место, чувствует его дух. Сейчас содержать территорию обязано территориальное управление Росимущества. Пока ищут инвестора, ничего там восстанавливать не будут.

Если честно, я сомневаюсь, что памятники, которые расположены на территории Петропавловского парка, удастся восстановить полностью. Это уже, скорее руины, как Римский форум. Но попробовать можно — огородить забором разрушающиеся здания, поставить охрану. Да просто скосить траву, сделать дорожки, поставить лавочки и перенести проезжую часть. И тогда жизнь потихоньку вернётся в это место. И парк, стряхнув с себя тоску и паутину, станет необыкновенной достопримечательностью города.