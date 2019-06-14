В Ярославль приедет знаменитый кинокритик Антон Долин: как попасть на встречу

— В форме откровенного разговора мы дадим всем желающим ближе узнать людей, чьё мнение может считаться авторитетным, причём в самых разных сферах, — рассказал о проекте директор киноклуба «Нефть» Андрей Алексеев.

В Ярославле стартовал интересный спецпроект «Нефть. Talks». Каждую неделю ярославцев ждут встречи с местными и российскими знаменитостями. Ближайшая состоится через неделю, 21 июня. В зале киноклуба «Нефть» выступит народный артист России, актёр театра имени Фёдора Волкова Валерий Кириллов.

Затем 28 июня перед ярославцами выступит сам Андрей Алексеев, а уже 5 июля к нам приедет кинокритик и главред журнала «Искусство кино» Антон Долин. Завершит «Нефть. Talks» встреча с ярославским предпринимателем Егором Кыровым. Он выступит 11 июля в том же киноклубе.



Также сегодня в Ярославском музее-заповеднике стартует традиционный проект «Нефть в музее». Под открытыми небом на площадке Спасо-Преображенского монастыря каждую неделю будут крутить познавательные фильмы.



— В этом году показываем исключительно документальные фильмы и привозим их создателей, что повышает ценность показов в разы, — говорят организаторы.

