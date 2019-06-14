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В Ярославль приедет знаменитый кинокритик Антон Долин: как попасть на встречу

Какие ещё звёзды приедут в наш город и когда

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Антон — постоянный гость программы «Вечерний Ургант»

Фото: Антон Долин / Facebook.com

В Ярославле стартовал интересный спецпроект «Нефть. Talks». Каждую неделю ярославцев ждут встречи с местными и российскими знаменитостями. Ближайшая состоится через неделю, 21 июня. В зале киноклуба «Нефть» выступит народный артист России, актёр театра имени Фёдора Волкова Валерий Кириллов.

— В форме откровенного разговора мы дадим всем желающим ближе узнать людей, чьё мнение может считаться авторитетным, причём в самых разных сферах, — рассказал о проекте директор киноклуба «Нефть» Андрей Алексеев.

Затем 28 июня перед ярославцами выступит сам Андрей Алексеев, а уже 5 июля к нам приедет кинокритик и главред журнала «Искусство кино» Антон Долин. Завершит «Нефть. Talks» встреча с ярославским предпринимателем Егором Кыровым. Он выступит 11 июля в том же киноклубе.

Также сегодня в Ярославском музее-заповеднике стартует традиционный проект «Нефть в музее». Под открытыми небом на площадке Спасо-Преображенского монастыря каждую неделю будут крутить познавательные фильмы.

— В этом году показываем исключительно документальные фильмы и привозим их создателей, что повышает ценность показов в разы, — говорят организаторы.

В случае дождя показы переносятся в зал «Классика», который находится на территории музея

Фото: НЕФТЬ В МУЗЕЕ 2019 / Vk.com

  • 14 июня — «Вертинский. Одинокий странник» 2019 года;
  • 28 июня — «Великий северный путь» 2017 года;
  • 12 июля — «Юра, музыкант» 2018 года. Фильм о легенде русского рока Юрии Шевчуке и группе ДДТ. На встречу позвали режиссёра Павла Селина;
  • 26 июля — «Критик» 2018 года. Приедет герой фильма, музыкальный критик Артемий Троицкий. 76.RU уже брал у него интервью;
  • 9 августа — «Тайна Карлоса Кастанеды» 2018 года. 
  • 23 августа — «Микеланджело. Бесконечность» 2018 года.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Richi
14 июн 2019 в 17:52

мероприятие по жеванию соплей.

Гость
14 июн 2019 в 17:23

Зачем он нужен в Ярославле?

Гость
14 июн 2019 в 17:23

Кто это?