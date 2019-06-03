В Рыбинске вместо сигнала сирены включат музыку

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В Ярославской области так решили снизить тревожность
Музыка будет звучат над улицами микрорайона Волжский
В Рыбинске решили не тревожить лишний раз местных жителей и нашли оригинальный способ проверить систему оповещения. Вместо сигнала сирены прозвучит музыка.
— 5 июня с 10 часов и до завершения работ в микрорайоне Волжский будут проводить техническую проверку системы оповещения населения в случае чрезвычайной ситуации. В течение часа будут работать сигнальные установки предприятия «ОДК-Газовые турбины». Специалисты призывают жителей не паниковать и не предпринимать никаких действий. Задача мероприятия — проверить исправность работы всех ретрансляторов, определить зону охвата сигналом. Для снижения тревожности вместо сигнала сирены будет включена музыка, — рассказали в администрации Рыбинска.
В Ярославле аппаратуру проверяют регулярно. Но со стандартным сигналом.