Главврач перинатального центра ответил на обвинения папы погибших двойняшек: стенограмма разговора

Сегодня в Ярославле в областном перинатальном центре собрали брифинг, на котором обсудили гибель двойняшек. Приехал папа погибших малюток Роман Новиков, чтобы в лицо задать вопросы главному врачу. Дмитрий Гурьев объяснил, что в перинатальном центре в год происходит около 50 выкидышей, и врачи хорошо знают, как работать в этих ситуациях. Вот как состоялся разговор:

— Почему нам не была оказана медицинская помощь с 5 по 7 марта? — спросил отец умерших детей.

— Вам медицинская помощь в эти дни оказывалась. 5 марта ваша супруга обратилась в гинекологическое отделение и получила консультацию акушера-гинеколога и заведующего отделением. 6 числа вашу супругу осмотрел перинатальный консилиум в составе четырёх человек. 7 марта ваша супруга также получила медицинскую помощь, — ответил главврач.



— Почему ваши сотрудники не нашли повода, чтобы госпитализировать? Ведь даже простой чих беременной женщины — это уже сигнал, чтобы сделать это. Тем более что у нас была двойня.

— Показаний для госпитализации вашей супруги ни 5, ни 6 числа не было. Даже на перинатальном консилиуме пациентка не предъявляла никаких жалоб. При этом диагнозе нет рисков для жизни матери. Это ситуация, которая делает беременность высокой степени риска, но только для плодов.

— Вы отказали в экстренной госпитализации, которую вам дала женская консультация, не приняли УЗИ из частной клиники и просто отправили нас домой. Вы даже не проверили состояние пациентки.

— Перинатальный консилиум принял во внимание УЗИ из частной клиники, и эта информация есть в заключении. С документацией, кстати, уже работает Следственный комитет. У вас у самих был настрой «нас уже ждут в федеральной клинике, пожалуйста, не задерживайте нас здесь, нам от вас нужно только направление». И мы вам дали это направление.

— Давая это направление, почему вы не проверили размеры шейки матки трансвагинально, отправляя нас в дальний путь? В дороге могло произойти то страшное, что произошло здесь 8 марта.



— Во время проведения перинатального консилиума 6 марта длина шейки матки составляла 25 миллиметров, что является нормой. Необходимости проверять это трансвагинальным датчиком не было. И это не предусмотрено никакой нормативной документацией. Кроме этого трансвагинальное УЗИ несет дополнительные риски, неудобство для пациентки и мы не видим в данной ситуации от него никакой практической пользы.

— В день трагедии утром во время обследования моей супруги на гинекологическом кресле было выявлено открытие матки и был виден околоплодный пузырь. Почему не начали экстренные роды, а отправили пациентку в палату? Только через десять минут подошёл врач, которого вызвала медсестра.

— У вашей супруги начался выкидыш. На тянущие боли внизу живота, которые её беспокоили, мы реагировали — вводили необходимые препараты. Вмешиваться в течение этого процесса нужно очень деликатно и по возможности вообще лучше этого не делать. Если бы мы искусственно вскрыли плодный пузырь, то огромное количество околоплодных вод, которое было у пациентки, могло излиться одномоментно. А это могло бы привести к отслойке плаценты и могло бы закончиться операцией малого кесарева сечения, что, в свою очередь, могло закончиться удалением матки. Что по поводу дежурного врача, то он оказывал помощь другой пациентке и подошел через 5–7 минут.

