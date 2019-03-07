«Проблем немало, что делать будете?»: губернатор спросил с мэра за выделенные на уборку деньги

Губернатор Ярославской области вызвал к себе на ковёр мэра Ярославля Владимира Волкова, попросив его отчитаться за свою работу. В частности, глава региона интересовался, как градоначальник распорядился деньгами, которые выделили из областного бюджета на уборку Ярославля, — 100 миллионов рублей.

— Скоро исполнится полгода, как вы руководите Ярославлем. Это срок, конечно, не большой, но и не маленький, — сказал губернатор Миронов. — Думаю, вы успели вникнуть во все проблемы городского хозяйства, а их немало. И сегодня хочу обсудить ваше видение решения этих вопросов.

