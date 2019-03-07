«Проблем немало, что делать будете?»: губернатор спросил с мэра за выделенные на уборку деньги

Мэр отчитывался губернатору
Губернатор Ярославской области вызвал к себе на ковёр мэра Ярославля Владимира Волкова, попросив его отчитаться за свою работу. В частности, глава региона интересовался, как градоначальник распорядился деньгами, которые выделили из областного бюджета на уборку Ярославля, — 100 миллионов рублей.
— Скоро исполнится полгода, как вы руководите Ярославлем. Это срок, конечно, не большой, но и не маленький, — сказал губернатор Миронов. — Думаю, вы успели вникнуть во все проблемы городского хозяйства, а их немало. И сегодня хочу обсудить ваше видение решения этих вопросов.
Мэр рассказал, как теперь за уборкой следят с помощью специальной программы, которая показывает снегоуборочные машины онлайн. А также рассказал обо всех глобальных планах в городе: ремонте дорог, который будут делать по федеральной программе, закупках троллейбусов и автобусов и ремонте парков Юбилейного и Победы. А ещё рассказал о том, как будет сокращать муниципальный долг Ярославля, но конкретных примеров об этом в информации об этой встрече на портале областного правительства не приводят.