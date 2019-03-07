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Город

«Проблем немало, что делать будете?»: губернатор спросил с мэра за выделенные на уборку деньги

Ярославль получил 100 миллионов рублей от областного правительства

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Мэр отчитывался губернатору 

Фото: правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области вызвал к себе на ковёр мэра Ярославля Владимира Волкова, попросив его отчитаться за свою работу. В частности, глава региона интересовался, как градоначальник распорядился деньгами, которые выделили из областного бюджета на уборку Ярославля, — 100 миллионов рублей. 

— Скоро исполнится полгода, как вы руководите Ярославлем. Это срок, конечно, не большой, но и не маленький, — сказал губернатор Миронов. — Думаю, вы успели вникнуть во все проблемы городского хозяйства, а их немало. И сегодня хочу обсудить ваше видение решения этих вопросов.

Мэр рассказал, как теперь за уборкой следят с помощью специальной программы, которая показывает снегоуборочные машины онлайн. А также рассказал обо всех глобальных планах в городе: ремонте дорог, который будут делать по федеральной программе, закупках троллейбусов и автобусов и ремонте парков Юбилейного и Победы. А ещё рассказал о том, как будет сокращать муниципальный долг Ярославля, но конкретных примеров об этом в информации об этой встрече на портале областного правительства не приводят.

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КОММЕНТАРИИ (19)

Гость
7 март 2019 в 10:49

ой, а то губер не в курсе мэрских дел, ха-ха

Валя
7 март 2019 в 10:10

Как Орешкин вчера, тоже воду льёт... Родственнику

Гость
7 март 2019 в 10:10

Ой ждать от него нечего. Последние места занимает в рейтинге мэров.

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