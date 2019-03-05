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Город

«Нам не нужно тяп-ляп»: в Ярославле активисты снова отменяют аукцион на многомиллионный ремонт ям

Против выступили общественники: почему

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Общественники против контрактов, по которым ямы будут делать «тяп-ляп»

Фото: Александра Савельева

Дорожные активисты Ярославля второй раз хотят отменить аукцион на поиск подрядчика по ямочному ремонту дорог. Мэрия Ярославля опубликовала конкурс на 87,96 миллиона рублей на портале госзакупок. Но активисты группы «Дороги Ярославля» нашли в нём много недочётов, из-за которых считают, что лучше подождать с ремонтом, чем делать его с нарушениями. 

— После первой нашей претензии заказчик (мэрия) внёс изменения, но не в полном объёме. В аукционе заказчик предложил такие параметры товара, которые отсутствуют в ГОСТе в принципе. Нам не нужен ремонт в стиле «тяп-ляп», — считают общественники из группы «Дороги Ярославля». — На данный момент ямы будут ремонтировать государственная и муниципальная компании «Ярдормост» и «Спецавтохозяйство». Это плюс, что гарантийные обязательства на ремонт будут нести такие компании, а не частные подрядчики. 

Чтобы отменить аукцион, активисты подали жалобу в УФАС по Ярославской области. В прошлый раз антимонопольщики поддержали активистов

Что делать если вы повредили машину из-за ямы на дороге: 

  • вызывать ГИБДД и оформлять ДТП;
  • идти с иском к мэрии Ярославля в суд и возмещать ущерб. 

Кстати, напомним, бюджетными закупками мэрии Ярославля поставили руководить чиновницу из Люберец

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ТЕГИ

Ремонт дорог

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