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Город

Ограбил цветочный магазин ради любимой: в Ярославле на молодого человека завели уголовное дело

Какое наказание грозит похитителю роз

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Букет роз стоил более 5,5 тысячи рублей

Фото: Александра Савельева

В самом центре Ярославля молодой человек украл из цветочного магазина для своей возлюбленной букет роз. Случилось это на улице Свободы. На кассе мужчина попросил у продавцов дать дорогостоящий букет ему в долг. Они были удивлены таким предложением. Когда продавцы отвлеклись, мужчина схватил розы и со всех ног выбежал из магазина.

— Установлен подозреваемый молодой человек, житель Тутаева. Им даны признательные показания, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На молодого человека возбудили уголовное дело. За кражу его могут посадить в тюрьму на срок до двух лет.

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ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

кража

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КОММЕНТАРИИ (1)

hehi
2 март 2019 в 16:30

Ну и отсидит ради любимой, а любимая дождется ради любимого. Раз не доходит. В противном случае завтра пойдет колечки и украшения снимать с прохожих ради любимой. А оно нам не надо.

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