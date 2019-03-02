Ограбил цветочный магазин ради любимой: в Ярославле на молодого человека завели уголовное дело

В самом центре Ярославля молодой человек украл из цветочного магазина для своей возлюбленной букет роз. Случилось это на улице Свободы. На кассе мужчина попросил у продавцов дать дорогостоящий букет ему в долг. Они были удивлены таким предложением. Когда продавцы отвлеклись, мужчина схватил розы и со всех ног выбежал из магазина.



— Установлен подозреваемый молодой человек, житель Тутаева. Им даны признательные показания, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



На молодого человека возбудили уголовное дело. За кражу его могут посадить в тюрьму на срок до двух лет.

