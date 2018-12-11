Конверты выпустили тиражом 10 тысяч экземпляров

Представители ярославского отделения «Почты России» сообщили, что выпустили специальный конверт с логотипом форума профориентирования «ПроеКТОриЯ».



— На конверте с литерой «А» изображен логотип форума, — сообщили в пресс-службе УФПС Ярославской области. — Конверт с литерой является государственным знаком почтовой оплаты. Литера — это особый знак почтовой оплаты без обозначения номинала в денежных единицах.



Известно, что конверт выпустили 10-тысячным тиражом. Они поступят в продажу во все отделения «Почты России» Ярославской области.



Президент России Владимир Путин должен приехать на свой форум в Ярославль 13 декабря. Если он зайдёт в любое почтовое отделение, то уже сможет увидеть на витринах конверт и даже взять несколько штучек себе в подарок.

