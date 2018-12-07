Как долго продержатся эти ямы?

Ярославцы в шоке: на дорогах лежит слой снега, а прямо на нём работают дорожные рабочие. Сегодня ремонтные работы устроили на улице Курчатова. Здесь латали ямы.

— А тем временем в честь выпавшего снега дорожники уложили асфальт в ямы, — публикуют фотографии в соцсетях. — Проезжал мимо, даже дети это фотографировали.

Дорожные работы в Ярославле

На этой неделе, несмотря на снежную кашу под ногами, дорожники трудились также на Юбилейной площади. Тогда заместитель мэра объяснил, что происходит:



— Рыбинское РУМС по гарантии на проспекте Ленина устраняет дефекты литым асфальтом. Его можно укладывать при минусовых температурах, — уверяет заместитель мэра Михаил Кузнецов.