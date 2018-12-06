Главное — вовремя начать: в Ярославле дорожники ремонтируют площадь в снег
Сегодня целый день на дорогах Ярославля держится снежная каша. Самое время начать ремонтировать дороги, не так ли? На Юбилейной площади в Ленинском районе развернули работы дорожники, не смущаясь снегопада и жижи под ногами.
— Вот так и живём, — с грустью комментируют происходящее проезжающие мимо водители.
Мы попросили мэрию Ярославля объяснить происходящее.
— Рыбинское РУМС по гарантии на проспекте Ленина устраняет дефекты литым асфальтом. Его можно укладывать при минусовых температурах, — уверяет заместитель мэра Михаил Кузнецов.
Напомним, подрядчик из Рыбинска полностью ремонтировал проспект в 2016 году за 105 миллионов рублей.