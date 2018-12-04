Коммунальщики обещают выкладываться по полной, чтобы дороги и тротуары были максимально чистыми

В Ярославле коммунальщики пересмотрели подход к зимней уборке улиц. Убирать дороги и тротуары от снега и наледи стали более качественно после того, как им устроил взбучку и. о. мэра Владимир Волков.



— Мы в два раза увеличили количество работников коммунальных служб, — сообщил директор «Городского спецавтохозяйства» Эдуард Снежков. — В настоящее время составлены графики по уборке города на январь с учетом праздничных дней. Также руководители «Городского спецавтохозяйства» ведут круглосуточное дежурство.



На особый контроль коммунальщики пообещали взять тротуары и пешеходные зоны, к качеству уборки которых у и. о. мэра были особые претензии. Ежедневно на уборке тротуаров от снега задействовано по 30 работников в каждом районе. Во время снегопадов их количество увеличивается до 50.

— Все пешеходные зоны убираются одновременно, — добавил Снежков. — Кроме того, дороги и тротуары обрабатываются противогололёдными материалами. Также заготовлена мраморно-гранитная крошка и специальный реагент, который применяется до минуса в 25 градусов.



По вопросам содержания улично-дорожной сети города Ярославля жители могут обращаться в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону (4852) 40-40-40 и в МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» по телефону (4852) 40-46-90.

В понедельник и. о. мэра Ярославля Владимир Волков на общегородском совещании отчитал своих подчинённых и коммунальщиков за плохую уборку улиц. Он отметил, что на проезжих частях с работой справились на тройку, а то, что творится на тротуарах, и вовсе никуда не годится.



— Вы пройдитесь хотя бы по центру города, тротуары не убраны — то каша, то наледь. Мне люди жалуются, — высказал своё недовольство Владимир Волков. — Прошу организовать работу на должном уровне и в кратчайшие сроки.



Свою оценку уборке улиц дали и общественники — они влепили властям и коммунальщикам кол за работу в этом направлении.

