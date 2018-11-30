На полигоне будут дробить отходы

В декабре на полигоне «Скоково» под Ярославлем начнут строить мусородробильный завод. Он будет перерабатывать остатки бетонных конструкций, деревянных отходов и шины, из которых будут получать песок, щебень, щепу и резиновую крошку. Последнюю можно использовать, например, на мягкое покрытие детских и спортивных площадок.

Завод будет представлять из себя ангар с линиями для дробления отходов. Предполагается, что построят его до конца года. Цена установки — 52,5 миллиона рублей, из них 50,8 миллиона рублей даёт федеральный бюджет, остальные деньги — областные.

— За год на территории региона образуется более 500 тысяч тонн строительного мусора, и вопрос его специализированной утилизации до настоящего времени не был решен, — рассказал первый заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Станислав Малыгин.



Также власти заявили о планах строительства дробильной установки в Пошехонском районе и сортировочных станций в Ростовском и Первомайском районах.



Напомним, Москва заплатила Ярославской области 500 миллионов рублей за свой мусор, как начали тратить эти деньги.